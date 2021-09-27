Американцы превращают Молдову в ещё один военный полигон

Для чего нейтральное государство принимает щедрую военную помощь от США

Одним из важных событий последних дней в Молдавии стало то, что в аэропорту Кишинёва приземлился транспортник ВВС США. Как выяснилось, американцы доставили партию военной техники от правительства Соединённых Штатов на сумму пять миллионов долларов для Национальной армии молдавского государства. Министерство обороны Молдовы по этому поводу ограничилось сообщением, мол, американцы привезли технику не просто так, а в контексте Плана развития и трансформирования молдавских вооружённых сил. И это только одна партия, а всего их будет несколько до конца 2021 года.

Что именно прибыло на борту самолёта ВВС США, гражданам и прессе не сообщают. Минобороны заявляет, что поставка предназначена для «повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях».

При этом, что удивительно (или уже нет?), «главное посольство», как негласно называют в Молдавии посольство США, оказалось куда более многословнее, чем родной министр обороны. Там расширили перечень целей, для которых предназначен тайный груз: оказывается, они состоят в том, «чтобы продолжить трансформацию Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывают жизненно важную поддержку гражданским властям и вносят вклад в международные миротворческие операции». Важное дополнение, поскольку речь идёт не только о международном миротворчестве (да и поставка военной техники идёт не по линии ООН), а о «жизненно важной поддержке гражданским властям» и о переделке армии, очевидно, под американские интересы. Для чего властям Молдовы, тем более «гражданским», американская военная техника, тоже не уточняется, как и то, в чём состоит их (властей) «жизненно важная поддержка». «Соединенные Штаты также помогают правительству Молдавии с логистической подготовкой и стратегиями связи, чтобы оно могло быстро отреагировать в случае стихийного бедствия. Вторая партия должна прибыть в ближайшее время», — говорится в пресс-релизе посольства.

Иначе говоря, военные поставки маскируют под «миротворчество» и подготовку к неким «стихийным бедствиям».

Молдова по Конституции – нейтральное государство, что не мешает Соединённым Штатам милитаризировать страну через программу Foreign Military Financing (с 2015 года), а также через вовлечение в совместные учения со странами НАТО, в том числе на территории Молдавии, что сложно увязать с нейтралитетом. Также страны НАТО обучают молдавских военнослужащих. Всё это, как и транспортник ВВС США с военной техникой для Кишинёва, – свидетельство расширения НАТО, которое и американские, и молдавские власти пытаются закамуфлировать под «миротворчество» и поддержку по линии чрезвычайных ситуаций. При этом местные военачальники и политики скрывают от общественности больше, чем представители США. Значит, есть что скрывать.