Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне

Американский президент не смог договориться с демократами о выделении из бюджета 5,6 млрд долларов на пограничную безопасность, в том числе и на строительство стены на границе с Мексикой, поэтому подписание бюджета откладывается. Из-за этого правительство США вместе со всеми госучреждениями приостановили работу. Жители Америки жалуются, что затянувшийся шатдаун слишком усложняет их жизнь. Телеканал "360" собрал истории американцев, которые они рассказывают на своих страницах в соцсетях о том, как пострадали из-за неутвержденного бюджета.

Жители Вашингтона Даниэль Генакопулос и Дэн Поллок заранее выбрали день свадьбы, но когда пришли на церемонию в загс, то наткнулись на запертую дверь. Оказалось, что из-за шатдауна все загсы приостановили свою работу. "Спасибо, Дональд Трамп, за "шатдаун Трампа"! Спасибо, загс в Вашингтоне, за то, что свадьбу пришлось отложить", - написали они на своей странице в Twitter, пожелав ему оставаться в Ираке.

No one in DC can get a marriage license during the government shutdown because the local court system is funded by Congress https://t.co/5NKM0ToWrU

Отсутствие утвержденного бюджета коснулось и работников аэропортов, которым уже больше месяца не платят зарплату. Своих коллег решили поддержать работники канадских аэропортов и начали присылать в аэропорты США пиццу. Первая пицца была отправлена сотрудниками аэропорта Эдмонтон коллегам в Анкоридж. За несколько дней пицца была отправлена в 49 американских аэропортов. Многим сотрудникам пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска. В аэропорту Хьюстона закрыли контрольно-пропускной пункт.

Американка из штата Висконсин Мэллори Лордж пожаловалась в соцсетях, что из-за шатдауна ей пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск, поэтому у нее сейчас нет денег на жизненно необходимый ей инсулин. "Я не могу позволить себе пойти к врачу. Не могу вообще ничего себе позволить", - поделилась в соцсетях обеспокоенная Мэллори, отметив, что каждый вечер, ложась спать, надеется, что утром проснется. Женщина даже уменьшила вдвое дозу употребляемого препарата, чтобы его хватило до конца шатдауна.

