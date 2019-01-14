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Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне

14 января 2019, 23:54  •  38 • В мире
Из-за шатдауна в США приостановило работу правительство, а также все госучреждения. Жители Соединенных Штатов жалуются, что их жизнь превратилась в кошмар. Они не могут расписаться, потому что все загсы закрыты, не могут позволить купить себе жизненно необходимые лекарства, потому что их отправили в неоплачиваемый отпуск, а сотрудники американских аэропортов в качестве моральной поддержки получают от своих коллег из Канады пиццу.
Американский президент не смог договориться с демократами о выделении из бюджета 5,6 млрд долларов на пограничную безопасность, в том числе и на строительство стены на границе с Мексикой, поэтому подписание бюджета откладывается. Из-за этого правительство США вместе со всеми госучреждениями приостановили работу. Жители Америки жалуются, что затянувшийся шатдаун слишком усложняет их жизнь. Телеканал "360" собрал истории американцев, которые они рассказывают на своих страницах в соцсетях о том, как пострадали из-за неутвержденного бюджета.
Жители Вашингтона Даниэль Генакопулос и Дэн Поллок заранее выбрали день свадьбы, но когда пришли на церемонию в загс, то наткнулись на запертую дверь. Оказалось, что из-за шатдауна все загсы приостановили свою работу. "Спасибо, Дональд Трамп, за "шатдаун Трампа"! Спасибо, загс в Вашингтоне, за то, что свадьбу пришлось отложить", - написали они на своей странице в Twitter, пожелав ему оставаться в Ираке.
No one in DC can get a marriage license during the government shutdown because the local court system is funded by Congress https://t.co/5NKM0ToWrU
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 2 января 2019 г.
Отсутствие утвержденного бюджета коснулось и работников аэропортов, которым уже больше месяца не платят зарплату. Своих коллег решили поддержать работники канадских аэропортов и начали присылать в аэропорты США пиццу. Первая пицца была отправлена сотрудниками аэропорта Эдмонтон коллегам в Анкоридж. За несколько дней пицца была отправлена в 49 американских аэропортов. Многим сотрудникам пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска. В аэропорту Хьюстона закрыли контрольно-пропускной пункт.
Американка из штата Висконсин Мэллори Лордж пожаловалась в соцсетях, что из-за шатдауна ей пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск, поэтому у нее сейчас нет денег на жизненно необходимый ей инсулин. "Я не могу позволить себе пойти к врачу. Не могу вообще ничего себе позволить", - поделилась в соцсетях обеспокоенная Мэллори, отметив, что каждый вечер, ложась спать, надеется, что утром проснется. Женщина даже уменьшила вдвое дозу употребляемого препарата, чтобы его хватило до конца шатдауна.
Right now Marco is trying to kill Mallory Lorge and thousands more using the Republican US Government Shutdown. Time to stop Republicans from killing US!https://t.co/BjFOR98Acc
— Lock up Induhvidual-1 (@kellySueMcM) 14 января 2019 г.

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