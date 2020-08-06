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Американцы потеряли веру в паспорт США: "Вы в Россию уедете. А мы тут застрянем"
06 августа 2020, 21:40 • 37 • Политика
Паспорт США уже не даёт американцам былой уверенности. В 2020 году прирост американцев, пытающихся получить ещё одно гражданство, составил 30-40%. "Вам-то хорошо. Вы в Россию уедете. А мы тут застрянем", - цитирует американский преподаватель с российскими корнями разговор своих знакомых.
На фоне последних событий в США и мире американцы стали почти вдвое чаще интересоваться вопросом получения второго гражданства. Американский преподаватель с российскими корнями связывает это с тем, что паспорт США больше не даёт американцам былой уверенности.
По данным The Washington Post, в 2020 году прирост американцев, пытающихся получить ещё одно гражданство, составил 30-40%. Издание связывает это с карантинными ограничениями, из-за которых американцев не пускают в Европу. Однако причина может быть гораздо глубже.
По его мнению, американцы активно приобретают второе гражданство, потому что впервые стали чувствовать себя менее свободно, если не сказать как в ловушке. Также свою лепту могут вносить процессы глобализации и цифровизации.
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