Американцы потеряли веру в паспорт США: "Вы в Россию уедете. А мы тут застрянем"

На фоне последних событий в США и мире американцы стали почти вдвое чаще интересоваться вопросом получения второго гражданства. Американский преподаватель с российскими корнями связывает это с тем, что паспорт США больше не даёт американцам былой уверенности.

По данным The Washington Post, в 2020 году прирост американцев, пытающихся получить ещё одно гражданство, составил 30-40%. Издание связывает это с карантинными ограничениями, из-за которых американцев не пускают в Европу. Однако причина может быть гораздо глубже.

"Вам-то хорошо. Вы в Россию уедете. А мы тут застрянем", - цитирует американский преподаватель с российскими корнями разговор своих знакомых.

По его мнению, американцы активно приобретают второе гражданство, потому что впервые стали чувствовать себя менее свободно, если не сказать как в ловушке. Также свою лепту могут вносить процессы глобализации и цифровизации.