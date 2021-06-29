Американцы пошли на отчаянный шаг в попытке разгадать русскую выносливость

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал о проведённом в США исследовании биоматериалов. Американцы, как выяснилось, пошли на отчаянный шаг в попытке разгадать природу русской выносливости.

О том, что неправительственные организации собирают биоматериалы представителей этносов России, стало известно ещё в 2017 году. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о том, что у наших спецслужб есть информация о подобном сборе биологических данных.

Информация подтвердилась теперь и от учёных. В частности, во время выступления в Российском национальном центре хирургии имени Петровского президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук затронул тему исследований США.

В том числе эксперт обратил внимание на то, на какой отчаянный шаг в попытке разгадать русскую выносливость пришлось пойти американцам. В частности, Ковальчук упомянул о том, что американские исследователи собирали в нашей стране образцы синовиальной (суставной) жидкости граждан. Именно эта жидкость, по словам учёного, "очень важна для обеспечения выносливости". А наши солдаты считаются, как отмечается, выносливее американских.

"Наш солдат считается более выносливым, чем у них", - цитирует РИА Новости слова Ковальчука.