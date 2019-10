Американцы посчитали танки у России и НАТО

Аналитики и эксперты США давно повадились подбрасывать миру военные псевдосенсации. Часто с помощью взятых «от балды» цифр, но с четко направленным политическим умыслом. И с явным расчетом, что обыватель это проглотит, не пережевывая. Ну и сделает, конечно, выводы, которых от него ждут.

На этот раз американское издание We Are The Mighty сообщило, что Россия располагает сегодня 22 тысячами танков. А вот у европейских стан НАТО их всего 11 тысяч. Но тут же делается лукавая оговорочка: вообще-то аж 18 тысяч, если считать совместно с США и Канадой (какая-то странная арифметика).

Тут возникает два принципиально важных вопроса: откуда взялись аж 22 тысячи российских танков и почему американцы заговорили об этом именно сейчас? Попытаюсь ответить. Начнем сначала. По официальным данным Минобороны СССР, на 1 января 1990 года в строю имелось 63 900 танков. А в соответствии с Договором об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) СССР обязался сократить на европейской территории 13 300 танков. Был период, когда россияне (выполняя ДОВСЕ), сотнями отправляли сокращаемую броню на переплавку в мартены.

Немецкие танки "Леопард 2" во время учений НАТО, май 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но потом Кремль дал команду «Стоп!». Потому что европейские новички НАТО (из бывшего Варшавского договора) отказались участвовать в ДОВСЕ и пускать свои танки в утиль. И тем не менее, российский танковый конвейер был почти остановлен. А десятки танковых дивизий и полков переформированы в отдельные танковые батальоны. А в 2009 году, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, Генштаб сделал сенсационное заявление: Российской армии хватит и 2 тысяч танков...

Слава Богу, эту «казнь» танковых войск удалось остановить с приходом нового руководства Минобороны. Хотя в строю к тому времени из 20 тысяч машин осталось 3030 танков (еще 10200 - на хранении), плюс 250 танков удалось сохранить в Береговых войсках ВМФ.

Танки Т-80У во время учений под Москвой.Фото: Евгения ГУСЕВА

Итого сегодня имеем в Российской армии 13 тысяч 280 танков. А не 22 тысячи, как убеждают нас американцы. Журналисты We Are The Mighty могут убедиться в этом, открыв официальный авторитетный бюллетень The Military Balance, выпускаемый Международным институтом стратегических исследований, за 2018 год на странице 194.

Ну а почему эту дезу американцы запустили именно сейчас? Тут несколько версий. Похоже, в Вашингтоне готовят почву для демонтажа ДОВСЕ (по аналогии с разрывом Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ДРСМД). Дескать, видите, у русских в 2 раза больше танков, чем у НАТО в Европе! Поэтому надо выравнивать положение (уже и местечко для танковой дивизии США в Польше присмотрели). Есть и другой расчет: не все ервопейские армии НАТО имеют танковые части и даже подразделения. Так почему бы им не предложить вооружиться американскими танками? Заодно и обронка США получит многомиллардные прибыли. Ну и, конечно, ритуально попугать союзников «танковыми ордами русских».

