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Американцы попытались пробить защиту "Спутника V" через патент
22 марта 2021, 19:35 • 262 • В мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что одна из американских компаний, производящих вакцину, была уличена в нарушении патентных прав российской вакцины.
В РФПИ указали, что по этому поводу намерены детально переговорить с американской фирмой. Как указал Дмитриев, на данный момент российская сторона уведомила американцев, что те, вероятно, нарушают патентные права на "Спутник V". Дмитриев напомнил, что именно российская вакцина была зарегистрирована первой, и у неё имеется "очень сильная патентная защита".
И Россия намерена разобраться, как американцы могли попытаться нарушить эти права. Дмитриев добавил, что от американской фирмы никаких средств возмещения пока требоваться не будет.
"Конечно, мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но мы, безусловно, будем серьёзно относиться к защите наших интеллектуальных прав", - сказал Дмитриев на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
Ранее вопрос уровня патентной защиты на совещании поднял Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия предлагает передачу технологий производства вакцин, чего не делает никто в мире.
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