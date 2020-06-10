Американцы попали в ловушку: Эксперт предсказал продление договора о ядерном оружии с Россией

США стоят перед дилеммой: похоронить существующую систему контроля над вооружениями или провести переговоры о продлении СНВ-3. Об этом "ПолитЭксперту" поведал вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли заявил о подготовке к переговорам по ядерному оружию. При этом к диалогу Вашингтон хочет привлечь не только Москву, но и Пекин.

Как отметил Винокуров, в связи с предвыборной кампанией и экономическими потерями из-за пандемии американцы сейчас жёстко критикуют действия главы государства Дональда Трампа. В Белом доме осознали, что похороны существующей системы контроля похоронят авторитет Штатов окончательно, спровоцировав гонку вооружений.

Он добавил, что в Европе не поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. А СНВ-3 является более фундаментальным документом.

"Это последний, важнейший документ, который позволяет регулировать отношения в самой серьёзной сфере противостояния - на треке стратегических наступательных вооружений", - заявил Винокуров, назвав высказывания Биллингсли положительным знаком.

Однако нужно понимать, что Россия выступает исключительно за продление существующих договоренностей. Кроме того, Китай не согласится на участие в соглашении, поэтому американцы загоняют себя в ловушку, из которой можно выбраться, только поддержав пролонгацию СНВ-3.

Как ранее заявила телеканалу "360" политолог Наталия Елисеева, президент США Дональд Трамп занимается политиканством, нацеленным на консолидацию американского общества. Он - бизнесмен, который ведёт торгово-экономические войны. Силовые войны он не понимает.

"Понятно, что это в любом случае повредит всей международной безопасности, но этот выход продиктован исключительно внутренними проблемами США - никаким образом здесь Россия не виновата", - добавила политолог, комментируя решение США выйти из Договора по открытому небу.