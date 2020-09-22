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Американцы помешали крымчанам выступить в ООН

22 сентября 2020, 13:00  •  43 • Политика
Фото:Wang Yingtonglian/UNPhoto/Eskind/www.globallookpress.com
Санкции Запада ущемляют права жителей российского полуострова
Представители Крыма не смогли нормально выступить на Европейском региональном форуме ООН. Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Конференция была организована онлайн с помощью технологии Zoom Video. Но обеспечивающая эту связь американская компания не работает в Крыму из-за западных санкций, пояснила Гридчина. Крымская делегация зарегистрировалась на форуме "обходными путями", однако так и не смогла полноценно участвовать в мероприятии: им не было видно и слышно других ораторов, выступления не сопровождались синхронным переводом.
"Из-за санкций мы были ограничены в своих правах полноценно общаться и доносить до мирового сообщества свое мнение",
- подчеркнула Гридчина в беседе с РИА "Новости". При этом у членов российской делегации создалось впечатления, что технические проблемы создавались специально, чтобы помешать говорить крымчанам, передает телеканал "360".
Впрочем, даже когда звук был, представители Крыма не могли донести свою позицию до участников ооновского форума. Так, сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца отключил модератор, как только услышал слова про "российский полуостров".
В эти дни начинается юбилейная, 75-я Генассамблея ООН. Из-за коронавируса лидеры государств выступают в онлайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к миру в очередной раз обвинил Россию в развязывании войны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, рекомендовал странам помнить уроки истории и учиться на прошлом опыте. Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на 22 сентября.

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