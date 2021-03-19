Американцы получили "последнее китайское": "Пусть Байден себе на столе напишет"

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя скандал, разразившийся во время переговоров дипломатов КНР и США на Аляске, отметил, что "стиль "последнее китайское" выглядит именно так". А журналист Валентин Богданов посоветовал президенту Соединённых Штатов Джо Байдену "себе на столе" написать "золотые слова", сказанные китайским дипломатом о гегемоне-Америке.

Ранее стало известно о том, что американо-китайские переговоры на Аляске начались с дипломатического скандала, который развязали США. Китайские дипломаты не стали молчаливо терпеть унизительную риторику коллег и в жёсткой форме ответили на выпад принимающей стороны.

"Мы думаем, что вы будете соблюдать элементарный дипломатический этикет", - обратился к американским коллегам глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Разъясняя позицию КНР, дипломат тут же подчеркнул, что у США "нет права говорить перед Китаем, что вы начинаете с позиции силы разговаривать с Китаем".

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура", комментируя слова Цзечи, заметил, что "китайские товарищи тоже умеют давать ответы американцам".

"Стиль "последнее китайское" выглядит именно так", - высказал свою точку зрения эксперт.

Собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов обратил внимание на другую фразу того же китайского дипломата. В частности, на его слова о том, что "США не представляют международное общественное мнение, как и западный мир в целом".

"Золотые слова. Пусть Байден себе на столе напишет", - посоветовал российский журналист.