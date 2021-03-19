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Американцы получили "последнее китайское": "Пусть Байден себе на столе напишет"
19 марта 2021, 10:55 • 292 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя скандал, разразившийся во время переговоров дипломатов КНР и США на Аляске, отметил, что "стиль "последнее китайское" выглядит именно так". А журналист Валентин Богданов посоветовал президенту Соединённых Штатов Джо Байдену "себе на столе" написать "золотые слова", сказанные китайским дипломатом о гегемоне-Америке.
Ранее стало известно о том, что американо-китайские переговоры на Аляске начались с дипломатического скандала, который развязали США. Китайские дипломаты не стали молчаливо терпеть унизительную риторику коллег и в жёсткой форме ответили на выпад принимающей стороны.
"Мы думаем, что вы будете соблюдать элементарный дипломатический этикет", - обратился к американским коллегам глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Разъясняя позицию КНР, дипломат тут же подчеркнул, что у США "нет права говорить перед Китаем, что вы начинаете с позиции силы разговаривать с Китаем".
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура", комментируя слова Цзечи, заметил, что "китайские товарищи тоже умеют давать ответы американцам".
"Стиль "последнее китайское" выглядит именно так", - высказал свою точку зрения эксперт.
Собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов обратил внимание на другую фразу того же китайского дипломата. В частности, на его слова о том, что "США не представляют международное общественное мнение, как и западный мир в целом".
"Золотые слова. Пусть Байден себе на столе напишет", - посоветовал российский журналист.
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