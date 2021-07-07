Американцы подставили русских в Афганистане: Эксперт предупредил об угрозе России

Вывод войск США из Афганистана угрожает безопасности не только России, но и стран Средней Азии.

Вывод войск США из Афганистана угрожает безопасности России и Средней Азии. Об этом интернет-изданию "Лента.ру" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Притчин.

Всё дело в том, что в связи с выводом американских войск афганские военные бегут в соседние страны и боевики радикального движения "Талибан"* захватывают пограничные переходы на севере страны. Таким образом, талибы берут под контроль все связи со среднеазиатскими государствами.

США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан временно разместить на своей территории 9 тысяч афганцев, которые помогали военнослужащим американской армии.

"Кто они, как они будут размещены, есть ли гарантия того, что американцы их заберут, не будут ли они какую-то подрывную деятельность вести - никто не знает", - отметил Притчин.

Чтобы избежать рисков и контролировать ситуацию в России и Средней Азии, необходимо сотрудничать как в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, так и в двустороннем формате - с Узбекистаном и Туркменистаном.

Необходимо выработать единый подход к обстановке в Афганистане и попыткам США использовать Центральную Азию в качестве прикрытия для отвода своих войск, поскольку это напрямую связано и с безопасностью России, считает эксперт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна сделает всё, чтобы защитить Таджикистан и союзников от "Талибана"*, поскольку обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.