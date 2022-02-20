Американцы подошли к украинской границе вместе с поляками

Американские военные в Польше начали учения около украинской границы.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Польше начали учения американские солдаты. Причём маневры они проводят близ границы Украины. Польские солдаты работают вместе с американскими - начались учения в эти выходные, пояснил министр.

Сообщение Блащак оставил на своей странице в Twitter. Принимает американских гостей 18-я механизированная дивизия Войска польского.

Отметим, США и Великобритания ранее перебросили в Польшу дополнительные силы. Американцы направили 1,7 тысячи солдат, а британцы - 350. Позже Пентагон обновил информацию, объявив, что в Польшу отправлены ещё 3 тысячи военнослужащих.

На фоне постоянных заявлений политиков в странах Запада о якобы подготовке нападения России на Украину подобные манёвры только ухудшают обстановку. К слову, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские солдаты в любом случае не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Так зачем же близ украинской границы уже начались учения?

Россия неоднократно опровергала обвинения о якобы подготовке вторжения на Украину. К действительности подобные заявления не имеют отношения. Все новости об обострении ситуации на Украине доступны в специальном разделе "Первого русского".