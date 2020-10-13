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Американцы подначивали толпу, чтобы русские отбивались от разъярённых сирийцев
13 октября 2020, 17:45 • 99 • В мире
В Сети обнародовано видео разговора российского военного с сирийцами, которые попытались блокировать проход патруля. На записи заснято, как одна из женщин набрасывается с криком на военного и требует покинуть территорию. "Не смотри на меня так!" - кричит она бойцу.
В сирийской провинции Хасеке разгневанные местные жители набросились на российский патруль. На месте стычки, по удивительному совпадению, оказалась съёмочная группа с недешёвой техникой, подмечает автор телеграм-канала WarJournal.
По мнению блогера, не исключено, что толпа на месте прохода патруля собралась не просто так. Эта территория - а инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Айн-Девар - подконтрольна американцам.
"То, что это зона влияния США и они поддерживают любые усилия по блокированию российских инициатив, подтверждают сами американцы", - отмечает автор.
На записи заснято, как боец призывает к разговору одного из митингующих. В ответ ему несутся невнятные упреки, а одна из женщин выходит к бойцу и изливает ему свои обиды на Турцию.
"Идите и воюйте с Эрдоганом. Спросите у него, почему он убивает этих людей и этих невинных детей. Спросите, зачем он атаковал Африн и Сари-Кани. Езжайте туда, а не сюда", - кричит она.
По сути, вся стычка была нацелена на срыв патрулирования территории российскими бойцами. И за этим стоят даже не сирийцы, а американские манипуляторы.
"Если вкратце, то никаких внятных реплик в адрес российских военных не прозвучало. Обычный вывод американцами толпы в ответ на их перепалки со сторонниками президента Асада в данном регионе", - говорится в сообщении WarJournal.
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