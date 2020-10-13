Американцы подначивали толпу, чтобы русские отбивались от разъярённых сирийцев

В сирийской провинции Хасеке разгневанные местные жители набросились на российский патруль. На месте стычки, по удивительному совпадению, оказалась съёмочная группа с недешёвой техникой, подмечает автор телеграм-канала WarJournal.

По мнению блогера, не исключено, что толпа на месте прохода патруля собралась не просто так. Эта территория - а инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Айн-Девар - подконтрольна американцам.

"То, что это зона влияния США и они поддерживают любые усилия по блокированию российских инициатив, подтверждают сами американцы", - отмечает автор.

На записи заснято, как боец призывает к разговору одного из митингующих. В ответ ему несутся невнятные упреки, а одна из женщин выходит к бойцу и изливает ему свои обиды на Турцию.

"Идите и воюйте с Эрдоганом. Спросите у него, почему он убивает этих людей и этих невинных детей. Спросите, зачем он атаковал Африн и Сари-Кани. Езжайте туда, а не сюда", - кричит она.

По сути, вся стычка была нацелена на срыв патрулирования территории российскими бойцами. И за этим стоят даже не сирийцы, а американские манипуляторы.

"Если вкратце, то никаких внятных реплик в адрес российских военных не прозвучало. Обычный вывод американцами толпы в ответ на их перепалки со сторонниками президента Асада в данном регионе", - говорится в сообщении WarJournal.