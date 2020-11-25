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Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе

25 ноября 2020, 18:10  •  228 • Украина

Украина совместно с американскими военными на полигоне во Львовской области готовится вести боевые действия в населенных пунктах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

В тренировке участвуют военнослужащие отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и представители оперативно-тактической группы «Иллини» Нацгвардии штата Иллинойс США.

«К нашим услугам – современная база Международного центра миротворчества и безопасности. Здесь все сделано так, чтобы военные могли полностью сосредоточиться на учебе. Очень полезными будут тренировки на учебном комплексе «Бой в городе». Часть хорошо укомплектована. В ней служат воины с высокой мотивацией. Большинство из них в бригаде с 2015 года. Поэтому уверен, мы завершим обучение с новыми знаниями и навыками», – заявил командир бригады Дмитрий Кащенко.

Довольны учениями и его подчиненные – больше всего «боя в городе» ждут танкисты.

«Ближайшие планы: «ведение оборонительного боя танковым взводом», «действия взвода во время штурма населенного пункта», стрельбы штатным выстрелом, ротные тактические учения. Больше всего взвод ждет отработки действий в населенном пункте. Тема очень актуальна, потому что большинство боев в современных войнах проходят в городах и селах, вблизи автомобильных дорог», – добавил командир танкового взвода Назар Штурмак.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, американские военные «натаскивают» украинских солдат для возобновления военных действий в республиках Донбасса, и Россия должна готовиться к этому вплоть до применения самых жестких мер.

«Очевидно, что они готовятся вести боевые действия в ДНР и ЛНР. Американские инструкторы там ошиваются с 2014-го года. Это стандартная подготовка, которую ведут натовцы, готовя украинскую армию. Нам нужно просто отбомбиться туда хорошенько – пару полков отправить Су-24 или, на худой случай, атомную бомбу кинуть. Третий вариант – это просто держать порох сухим и готовить свои войска к войне», – заявил Шурыгин.

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