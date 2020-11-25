Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе

Украина совместно с американскими военными на полигоне во Львовской области готовится вести боевые действия в населенных пунктах.Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.В тренировке участвуют военнослужащие отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и представители оперативно-тактической группы «Иллини» Нацгвардии штата Иллинойс США., – заявил командир бригады Дмитрий Кащенко.Довольны учениями и его подчиненные – больше всего «боя в городе» ждут танкисты., – добавил командир танкового взвода Назар Штурмак.По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, американские военные «натаскивают» украинских солдат для возобновления военных действий в республиках Донбасса, и Россия должна готовиться к этому вплоть до применения самых жестких мер.«Очевидно, что они готовятся вести боевые действия в ДНР и ЛНР. Американские инструкторы там ошиваются с 2014-го года. Это стандартная подготовка, которую ведут натовцы, готовя украинскую армию. Нам нужно просто отбомбиться туда хорошенько – пару полков отправить Су-24 или, на худой случай, атомную бомбу кинуть. Третий вариант – это просто держать порох сухим и готовить свои войска к войне», – заявил Шурыгин.