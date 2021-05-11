Американцы подбрасывают "афганскую бомбу" России? • 192 • Аналитика © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea После того как в середине апреля Джо Байден сообщил о решении перенести дату полного вывода войск из Афганистана с 1 мая на 11 сентября, в стране все сильнее льется кровь — резкий рост насилия, погибшие исчисляются многими сотнями. Только 8 мая в результате взрыва в кабульском районе Дашт-э-Барчи погибло почти шестьдесят человек, в основном школьницы 11-15 лет. Что происходит? Кто-то очень не хочет выводить войска — или, наоборот, кто-то подгоняет американцев, подталкивает к выходу? И что будет после их ухода? Для России это непраздный вопрос: несмотря на распад СССР, у нас с Афганистаном, по сути, по-прежнему общая граница. Таджикистан, на который приходится большая часть бывшей советской границы с Афганистаном, входит в ОДКБ — то есть является нашим военным союзником. Узбекистан и Туркменистан, граничащие с Афганистаном, также входят в зону наших национальных интересов и нашей ответственности. Если в Афганистане разгорится полноценная гражданская война, дым ее пожарищ накроет всю Среднюю Азию, а в худшем случае и пламя перекинется на нее, ведь в Афганистане живут те же самые народы, что и во всех трех упомянутых бывших советских республиках. В России даже раздаются голоса, что вывод американских войск это не поражение, а чуть ли не диверсия против нас: мол, Вашингтон подобным образом отвлекает внимание Кремля на восток, где сейчас все загорится, и русским придется бросить все силы на тушение среднеазиатского кошмара. Может, нам вообще попросить американцев остаться? Подобная псевдоконспирология смешна: американцы не добились в Афганистане ничего из желаемого (другое дело, что все их мечты изначально были нереалистичными или абсурдными). Ликвидировали "Аль-Каиду"* — а у нее были полки и дивизии — или она была и остается сетевой организацией, связывающей различные структуры и группировки в разных частях исламского мира? Да, радикально настроенные группировки, но ведь оккупация американцами Афганистана лишь усилила ненависть к янки в исламском мире, то есть по факту сработала на рост влияния джихадистов. Победили Талибан? Но он придет к власти в Кабуле в ближайшее время после ухода американцев: или мирным путем, как часть коалиционного правительства, или военным — и тогда уже единолично. Американцы хотели из Афганистана давить на Россию и Китай (а также Иран), обустроить плацдарм для постоянного присутствия в ключевом регионе Евразии? Хотели, но для этого нужно было реально подчинить Афганистан и взять его под свой контроль — ничего подобного не произошло. Американцы будут вынуждены не просто уйти — в худшем случае им еще и придется вывезти с собой десятки тысяч афганцев, работавших на них. Тех самых коллаборационистов, пособников оккупантов — ведь именно так к ним относятся не только талибы. То есть позиции США в Афганистане будут не просто подорваны: они будут уничтожены. Но ведь США после выхода хотят закрепиться в соседних странах? Вот и The Wall Street Journal в субботу сообщила, что в Вашингтоне "находятся в поиске региональных плацдармов для размещения войск и осуществления контроля над талибами после вывода войск из Афганистана". В число рассматриваемых вариантов входят как соседние страны, так и более отдаленные, например ОАЭ, анализируются возможности для размещения кораблей ВМС в Персидском заливе. Байден уже обещал, что если "Аль-Каида"* или ИГИЛ* будут представлять угрозу для Америки или ее интересов в Афганистане, то Штаты нанесут авиаудары. Но американцы хотят иметь возможность для быстрого реагирования, ведь после 11 сентября (а поговаривают даже о середине июля) в Афганистане не останется ни американских, ни вообще каких-либо иностранных войск — и что делать в случае нападения на американское посольство (в котором хотят оставить до 1000 человек)? Высылать помощь из Пакистана? Далеко, да и отношения с ним все хуже, поэтому "самым предпочтительным вариантом для создания военных баз стали бы Узбекистан и Таджикистан, имеющие непосредственную границу с Афганистаном и в случае необходимости обеспечившие бы быстрое перемещение войск". Но вот беда — помешать реализации американских планов могут Россия и Китай, отмечает The Wall Street Journal. Конечно, так и есть: никто не даст американцам закрепиться в Центральной Азии. После 11 сентября 2001 года Россия позволила Штатам создать базы в Киргизии и Узбекистане, но тогда и Россия была слаба, да и отношения со Штатами не находились в состоянии активного противоборства. Сейчас ни о каком, даже временном, закреплении американцев в Средней Азии не может быть и речи: после 20-летней оккупации Афганистана им придется полностью покинуть регион. Отвечать за безопасность которого будет созданный Россией и Китаем ШОС, в который теперь входят не только все центральноазиатские республики, но и Индия с Пакистаном, а скоро войдет на правах полноценного участника и Иран. То есть Афганистан окажется полностью окруженным странами — членами ШОС, притом что у него самого есть только статус наблюдателя. Кабул не принимали в ШОС по совершенно объективным показателям: не может быть членом альянса оккупированная и лишенная полноценного суверенитета страна. Цель ШОС — поддержание мира в Азии, в первую очередь в Центральной. У ШОС пока что нет своих миротворцев, да и нет нужды вводить войска в Афганистан, менять одних оккупантов на других. Афганцы уже больше сорока лет воюют друг с другом, а 28 лет — еще и с иностранными войсками. Нужно обеспечить политические условия для полноценного внутриафганского диалога и если не примирения, то хотя бы вооруженного, но мирного сожительства разных народов, политических, религиозных, племенных и клановых структур. Без внешнего, тем более атлантического вмешательства, но с активным участием (и влиянием) всех соседей и близких стран — России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Хотя и США тоже могут и должны принять участие в примирении афганцев между собой — вот только отношение к их сторонникам в Афганистане после вывода войск может оказаться препятствием для любого диалога. Как бы то ни было, главный груз ответственности за Афганистан после ухода американцев ляжет на ШОС и особенно на трех его участников: Россию, Китай и Пакистан (при всей сложности афгано-пакистанских отношений из-за разделенных "линией Дюрана" пуштунов). Это и в их интересах, и в интересах народа Афганистана. Сложнейшие разнообразные внутренние противоречия в Афганистане — не повод для того, чтобы махнуть на него рукой или огородиться от него военной стеной. Второе просто невозможно, а первое не отвечает интересам его соседей и великих азиатских держав, включая Россию. Задача-минимум для ШОС — не допустить выплескивания афганской проблемы за пределы страны, на тот уровень, когда ей придется заниматься ОДКБ. А задача-максимум — подтолкнуть все афганские стороны к реальному примирению и строительству нового федеративного Афганистана. Мужественный и переживший столько горя народ должен наконец-то зажить спокойной, самостоятельной и мирной жизнью в своей горной стране. Не как в Швейцарии, конечно, хотя швейцарские кантоны тоже воевали между собой, причем последний раз совсем недавно по историческим меркам — в середине XIX века. Афганистан не станет Швейцарией — и все попытки пересадить на его камни западные нормы лишь вредили стране — но он имеет полное право превратиться из очага напряженности для Центральной Азии в мирного соседа для всех его друзей. Надо только помочь афганцам вернуться к самостоятельной мирной жизни — для самих себя, а не во имя геополитических интересов и экспериментов чужих стратегов. * Террористическая организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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