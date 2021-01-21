Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

Американцы перестали скрывать планы на Украину: До краха - 15 лет

21 января 2021, 17:50  •  426 • Политика
Американцы перестали скрывать свои планы в отношении Украины: их отлично раскрывает новый фильм "Смертельная зона". По сценарию, всего через 15 лет Украина как государство исчезнет с карты мира.
В пятницу, 15 января, вышел в прокат фильм Netflix "Смертельная зона", который позиционируется как фантастический боевик, но при этом очень похож на грозное предупреждение для современных киевских властей. По сюжету, который разворачивается в недалёком будущем, в 2036 году, Украина поделена на три части, причём лишь одна из них остаётся украинской. Да и та загнана в каменный век, истощена войной и наводнена темнокожими, азиатами и роботами.
Вторая занята "пророссийскими националистами", ну а третью, по традиции, освоили американцы, как бы выполняющие роль буфера между Украиной и Россией и постоянно "спасающие" мир от неизбежного апокалипсиса.
Правда, спасать на этот раз будут даже не люди, а роботы-андроиды, причём оба почему-то чёрные. Впрочем, если вспомнить новые требования американской киноакадемии об участии в фильмах различных меньшинств, это не слишком удивляет.
Даже на Украине о новом фильме Netflix сейчас говорят как о вполне реалистичном предсказании ближайшего будущего Незалежной, пишет "Комсомольская правда". В конце, правда, украинцам будет дан шанс осознать свои ошибки и понять, что их главный враг вовсе не Россия. Но поймут ли это реальные украинские власти, пока вопрос.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



426
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 13:15
"Провокатор и мошенник": Украинская блогерша дала жёсткий отпор офицеру ВСУ. "Патриоты" в ступоре
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.