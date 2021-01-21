Американцы перестали скрывать планы на Украину: До краха - 15 лет

В пятницу, 15 января, вышел в прокат фильм Netflix "Смертельная зона", который позиционируется как фантастический боевик, но при этом очень похож на грозное предупреждение для современных киевских властей. По сюжету, который разворачивается в недалёком будущем, в 2036 году, Украина поделена на три части, причём лишь одна из них остаётся украинской. Да и та загнана в каменный век, истощена войной и наводнена темнокожими, азиатами и роботами.

Вторая занята "пророссийскими националистами", ну а третью, по традиции, освоили американцы, как бы выполняющие роль буфера между Украиной и Россией и постоянно "спасающие" мир от неизбежного апокалипсиса.

Правда, спасать на этот раз будут даже не люди, а роботы-андроиды, причём оба почему-то чёрные. Впрочем, если вспомнить новые требования американской киноакадемии об участии в фильмах различных меньшинств, это не слишком удивляет.

Даже на Украине о новом фильме Netflix сейчас говорят как о вполне реалистичном предсказании ближайшего будущего Незалежной, пишет "Комсомольская правда". В конце, правда, украинцам будет дан шанс осознать свои ошибки и понять, что их главный враг вовсе не Россия. Но поймут ли это реальные украинские власти, пока вопрос.