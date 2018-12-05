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Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог

05 декабря 2018, 05:09  •  150 • Политика
Госсекретарь США Помпео дал России 60 дней на выполнение Договора РСМД, который Москва и так соблюдает. По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, в этот раз американцы перешли черту и пора перестать называть их партнерами.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник утром, 4 декабря, что Соединенные Штаты дают России 60 суток для выполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ультиматум Вашингтона прокомментировал для Царьграда политолог-американист и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.
По его словам, после ухода Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США американская внешняя политика превратилась в посмешище. То они бегают, то они на вопросы не отвечают, отмечает эксперт. Однако в этот раз власти США окончательно перешли черту.
Политолог подчеркнул, что Москве пора дать Вашингтону понять, с кем он вообще разговаривает. Для этого нужно перестать уже называть США партнером России.
«Хватит их называть партнерами. Хватит говорить о том, что мы хотим с ними что-то обсудить», - сказал Рафаэль Ордуханян в интервью Царьграду.
По мнению американиста, в США сейчас более-менее трезво оценивает ситуацию лишь один политолог - Стивен Коэн. Он один призывает перестать играть с Россией, перестать дразнить русского медведя.
«Все остальные говорят: Путин ищет встречи с Трампом, потому что наша экономика в руинах. Путин ищет встречи с Трампом, потому что без Америки ничего не может сделать. Все деньги мира у нас. Путин боится загнать свою экономику, как она была загнана в 1980-е… Вы понимаете, в чем дело», - описывает эксперт ситуацию в Штатах.
«Все остальные говорят: Путин ищет встречи с Трампом, потому что наша экономика в руинах. Путин ищет встречи с Трампом, потому что без Америки ничего не может сделать. Все деньги мира у нас. Путин боится загнать свою экономику, как она была загнана в 1980-е… Вы понимаете, в чем дело», - описывает эксперт ситуацию в Штатах.

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