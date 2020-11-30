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Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
30 ноября 2020, 07:15 • 328 • В мире
Американские военные нередко пытаются перехватить переговоры русских, но при попытке расшифровать их впадают в ступор. Например, никто так и не смог понять, что означает загадочная фраза: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями".
Один из авторов платформы "Яндекс. Дзен" рассказал, что долгое время служил в американском флоте. За эти годы он понял, что русских невозможно победить из-за их языка.
В пример он привёл несколько переводов перехваченных переговоров русских, смысл которых американские военные так и не поняли.
Например, фраза "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями" поставила специалистов из США в тупик. А означает она, как оказалось, следующее: "Станция оптического наблюдения докладывает, что американский самолёт-заправщик выпустил топливный шланг".
Ещё один диалог, который "взорвал мозг" американским экспертам:
Едва ли кто-то из них мог догадаться, что это значит:
Но наиболее эпичным выглядит следующий, очевидно, неприличного свойства пассаж:
- Серёга, проверь, Димка передал, что канадчик в твоём тазу ж*** полоскает.
В переводе на официальный русский фраза звучала бы совсем иначе:
- Сергей, Дмитрий доложил, что в вашем секторе канадский противолодочный вертолёт ведёт акустическое зондирование.
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