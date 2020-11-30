Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"

Один из авторов платформы "Яндекс. Дзен" рассказал, что долгое время служил в американском флоте. За эти годы он понял, что русских невозможно победить из-за их языка.

В пример он привёл несколько переводов перехваченных переговоров русских, смысл которых американские военные так и не поняли.

Например, фраза "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями" поставила специалистов из США в тупик. А означает она, как оказалось, следующее: "Станция оптического наблюдения докладывает, что американский самолёт-заправщик выпустил топливный шланг".

Ещё один диалог, который "взорвал мозг" американским экспертам:

- Где бревно?

- Хрен его знает, говорят, на спутнике макаку чешет.

Едва ли кто-то из них мог догадаться, что это значит:

- Где капитан Деревянко?

- Не знаю, но говорят, что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания.

Но наиболее эпичным выглядит следующий, очевидно, неприличного свойства пассаж:

- Серёга, проверь, Димка передал, что канадчик в твоём тазу ж*** полоскает.

В переводе на официальный русский фраза звучала бы совсем иначе:

- Сергей, Дмитрий доложил, что в вашем секторе канадский противолодочный вертолёт ведёт акустическое зондирование.