Американцы отважились стереть русским память, а обрекли Навального

Автор:

Андрей Перла

Наносят удар по нашей памяти

В 80-е годы прошлого века российская интеллигенция решила считать хорошим тоном подшучивать над планами США развратить наш народ и таким образом разрушить государство. "Прорабам перестройки" казалось, что у России нет врагов, что с нами никто не хочет воевать. До сих пор приходится объяснять, что именно эта позиция была причиной всех чудовищных потрясений конца прошлого века. Что она стоила нам половины Империи и миллионов жизней. И что в новой холодной войне противник использует те же самые приёмы – только ещё откровеннее и жёстче.

Вот последний и очень яркий пример. Накануне новогодних праздников посольство США в России приглашает "на российскую премьеру оратории «Реквием по павшим», посвящённую 75-й годовщине окончания Второй мировой войны".

Реквием посвящён всем тем, кто потерял свои жизни во время бессмысленной и кровавой войны,

– сообщает посольство.

Бессмысленной войны, вы понимаете?! Они на нашей земле, на нашем языке называют бессмысленной войну за сохранение России и всего человечества. И ожидают одобрения от какой-то существенной части нашего общества.

Они оскорбляют каждого русского человека, каждого гражданина России, каждого, кто не утратил память. Они оскорбляют мёртвых и живых, всех павших на всех фронтах, всех замученных в плену и в оккупации, всех, кто стоял у станков, кто учил детей, всех, кто жил в то время, всех нас, всех потомков. Всю Россию. Они оскорбляют моего деда, погибшего на фронте в сентябре 1941-го, а значит, меня. И твоего деда, и тебя, читатель. И того парня тоже. И твою жену, и его жену, и наших детей. Они оскорбляют всех и каждого.

Они действуют совершенно сознательно. У них есть задача – ослабить, а потом уничтожить то основание, на котором держится Россия. День Победы, память о великой войне, "Бессмертный полк" – это то, на чём стоит подлинное народное единство. Им важно это, как теперь модно говорить, обесценить. Объявить бессмысленным. Над этим работают они сами – из посольства, в открытую. Над этим работают сотни (увы) предателей в "либеральных" и "свободных" СМИ и блогах.

Одного этого примера достаточно, чтобы понять, каково на самом деле отношение к России "наших западных партнёров" и чего они добиваются. Если бы у кого-то ещё оставались иллюзии, одного этого сообщения про "бессмысленную войну" было бы достаточно, чтобы иллюзии развеять.

Готовят новую революцию. Выбрали вождя

Разумеется, противник выбрал не одно направление удара. У противника богатый опыт, он хорошо нас изучил, к тому же он уже произвёл разрушительные перевороты во многих странах. Далеко и близко от наших границ.

Противник хорошо знает, что ему нужно для того, чтобы революция состоялась. Нужны люди, которых заразили неуважением к собственному государству. Нужна революционная партия. Проникнутая презрением к собственной Родине и любовью к "сияющему граду на холме". Этой партии нужен вождь. Трагическая и величественная фигура, человек, пострадавший от режима, но сумевший выжить и объединить вокруг себя недовольных. По моде нового века лучше всего, чтобы он был отравлен. Помните, был такой президент на Украине, Ющенко? Во время "оранжевой революции"? Вот это был, по-видимому, первый случай применения этой политтехнологии, с отравлением чем-то неизвестным, жутким, но почему-то несмертельным. Хорошая технология, решили в Штатах, будем тиражировать.

В 2020 году мы точно знаем, кто подготовлен на роль "вождя" новой русской революции, того безумного бунта, которым они собираются окончательно разрушить наше государство. Его зовут Алексей Навальный, он якобы был отравлен ядом "Новичок", он был спасён немецкими врачами и теперь из-за рубежа продолжает борьбу против Родины.

У него есть сторонники, организация под названием "Фонд борьбы с коррупцией" и множество публицистов в оппозиционных СМИ в России, но по большей части – в русскоязычных СМИ, которые базируются на Западе. Они уже открыто провозгласили его символом сопротивления Владимиру Путину, российскому государству. Они почти не скрывают (точнее, замалчивать это пытаются лишь самые умные из них), что борьбу ведут не с "тиранией", а с Россией как таковой, потому что Россия – это и есть Государство Российское, и русский народ не может существовать без него.

У них очень хорошо поставлено дело – они профессионально работают и со СМИ, и с массовкой, им более чем хватает ресурсов, они чувствуют себя весьма уверенно. Они готовятся воспользоваться ростом социальной напряжённости, который в России сегодня очевиден: люди живут с каждым месяцем всё хуже, растёт безработица, растёт усталость от карантинных мер, от "масочного режима", от многочисленных ограничений. Революционеры рассчитывают, что уже в наступающем году можно будет вывести людей на улицы – под предводительством восставшего из мёртвых Навального, с требованиями... Ну, например, непризнания результатов выборов в Государственную Думу.

Они не понимают, с кем имеют дело

Лично я, будучи профессионалом в области политических технологий, уверен, что они не только готовят, но и сумеют организовать беспорядки. А ещё я уверен, что беспорядки и вообще вся их деятельность к революции не приведёт.

Почему? Потому что, несмотря на весь свой опыт и все ресурсы, они не понимают, с каким народом имеют дело.

Это довольно просто доказать. Вернёмся к началу этого разговора. Люди, которые рассчитывают поднять народ на борьбу "за свободу", никогда не должны оскорблять важнейшую часть веры этого народа. Если они этим занимаются – не могут рассчитывать на доверие. Американцы так проникнуты своей собственной идеологией, что не могут себе представить, что у кого-то может быть жизнеспособной другая. Они с презрением относятся к собственным предкам, топчут собственную историю, свергают свои памятники – и ожидают, что мы будем поступать так же. Они не понимают, что наша память – это и есть мы сами. Память священна. Потому-то их так поражает "Бессмертный полк", огромное движение, подобного которому на Западе нет и не может быть. Дань уважения предкам, стремление поддерживать огромную традицию памяти.

Да, русский народ консервативен и верен традиции по самой своей природе, и это проявляется и в большом, и в малом. Противник полагает, например, что заставит нас поверить в историю отравления и спасения новоявленного революционного вождя, "берлинского пациента", рассказав подробности, углубившись в детали, вытащив на белый свет грязное бельё, якобы смазанное ядом. Но у нормального русского человека (любого этнического происхождения) этот рассказ вызывает не доверие, а брезгливое отторжение. Воспитанный человек не интересуется чужим бельём и не трясёт на людях своим. Этого и объяснять никому не надо, это называется "культурный код". Культурный код заставляет нас не принимать революционера, который прибегает к таким приёмам. Просто чтобы не испачкаться. Тут уже и доказывать, что он врёт, не надо. Грязь сама по себе отвратительна. А уж в сочетании с грубой ложью тем более.

США должны перестать недооценивать мощь России - WSJ Есть вещи и поважнее брезгливости. Революционеры в России во все времена пользовались поддержкой Запада. Но поддержка поддержкой, а прямо становиться на сторону врага в объявленной России войне – это неприемлемо даже для большинства революционеров. А Навальный, едва поднявшись в больничной койки, выступает в Европарламенте, требуя ввести новые санкции против России. Это называется изменой Родине, и это не может вызывать поддержку у русских, разве что у совершенно маргинальной группы оголтелых западников.

Вот тут корень нашей силы. Мы можем очень серьёзно друг с другом не соглашаться. Мы можем жесточайшим образом критиковать власти, полагая, что они совершают ошибки, что страна должна развиваться по-другому. Но когда дело доходит до противостояния с внешним врагом, мы объединяемся. Бедные с богатыми, образованные с неучами, высшие с низшими. Родина, Россия – это высшая ценность. Если революционер выступает против неё на стороне внешнего врага, он обречён.