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Американцы оценили "мрачное искусство" дипломатии Лаврова

23 сентября 2021, 23:10  •  112 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Западе посетовали на мастерство главы российского МИД ставить заслоны коллегам из США и Европы
Американское издание Foreign Policy посвятило статью министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в которой оценило его многолетний дипломатический опыт как "мрачное искусство". Целая группа авторов прибытие главы нашего МИД на Генассамблею Организации Объединенных Наций назвало "возвращением "мистера нет" на свою территорию ООН".
По мнению журналистов, именно мастерство Лаврова чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене.
"Ставить заслоны американской и европейской дипломатии при малейшей возможности – для него это своего рода мрачное искусство", – считают авторы публикации.
Они вспомнили о реакции коллег Сергея Викторовича на "трудные переговоры" с его участием.
"Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", – говорится в переводе "ИноСМИ".
Также журналисты отмечают, что шеф российского дипведомства считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".
Напомним, накануне Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-я сессии Генассамблеи ООН. Со своей речью министр выступит 25 сентября. А сейчас на полях ассамблеи он проводит различные встречи.
В частности, сегодня министр проводил переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Ранее Лавров впервые встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, а также имел беседу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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