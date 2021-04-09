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Американцы отправят свои корабли в Чёрное море? Пентагон ответил: "Никаких подтверждений"

09 апреля 2021, 01:00  •  83 • В мире
В Минобороны США не подтвердили данные CNN о возможной отправке своих кораблей в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины.
Представитель Пентагона на вопрос журналистов из России отрезал: "Никаких подтверждений".
По его словам, в Министерстве обороны не подтверждают сведения о передислокации судов в Чёрное море, сообщает ТАСС.
Ранее с такой "сенсацией" выступил телеканал CNN. Так, иностранные журналисты, связавшись с источниками в Пентагоне, выдали, что переброска кораблей в Чёрное море должна стать "особым сигналом для Москвы".
При этом, передавал телеканал, военные США готовы к любым ситуациям. Пока же Вашингтон следит за перемещениями русских в регионе с воздуха.
В Минобороны США считают, что русские просто проводят учения. Американская разведка пока не предоставила никаких сведений, которые могли бы стать поводом для решительных действий.

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