Американцы отправят свои корабли в Чёрное море? Пентагон ответил: "Никаких подтверждений"

В Минобороны США не подтвердили данные CNN о возможной отправке своих кораблей в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины.

Представитель Пентагона на вопрос журналистов из России отрезал: "Никаких подтверждений".

По его словам, в Министерстве обороны не подтверждают сведения о передислокации судов в Чёрное море, сообщает ТАСС.

Ранее с такой "сенсацией" выступил телеканал CNN. Так, иностранные журналисты, связавшись с источниками в Пентагоне, выдали, что переброска кораблей в Чёрное море должна стать "особым сигналом для Москвы".

При этом, передавал телеканал, военные США готовы к любым ситуациям. Пока же Вашингтон следит за перемещениями русских в регионе с воздуха.

В Минобороны США считают, что русские просто проводят учения. Американская разведка пока не предоставила никаких сведений, которые могли бы стать поводом для решительных действий.