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Американцы отправили тяжеловооруженный спецназ, чтобы остановить русских
22 мая 2020, 22:55 • 76 • Война
Пока идут слухи о разногласии Кремля и Дамаска, российская армия не перестает поддерживать проекты Сирийской арабской армии. Взаимодействие настолько укрепилось, что военные обеих стран даже умудрились основательно закрепиться в регионе, находящемся под контролем курдов. Последние, если кто забыл, очень плотно сотрудничают с американцами, а те в свою очередь не особо жалуют наших военных близ своих территорий. Из-за этого очень часто возникают серьезные проблемы в те моменты, когда сторонам приходится контактировать. Уже было несколько случаев, когда янки и россияне пересекались в спорных районах.
Пару раз все удалось урегулировать без лишних проблем, но бывали и случаи, когда доходило до агрессии. Например, как-то раз штатовский броневик просто спихнул с дороги рядом проезжавший российский внедорожник. А незадолго до того американская колонна застряла в одной из сирийских деревень, двигаясь по направлению к своей базе. Местное население агрессивно встретило интервентов — камнями и палками. На эту демонстрацию солдаты дяди Сэма ответили насилием. По меньшей мере, со стороны гражданских погиб один человек. Благодаря вмешательству русских осложнений удалось избежать. В будущем подобные истории повторялись еще несколько раз.
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Сами американцы создавали неприятности для российских военных. Они неоднократно блокировали движение и отказывались пропускать наши колонны, двигавшиеся в стороны Камышлы. Адекватных причин для таких действий нет — да, район контролируют курды, но у них есть договоренность с Дамаском, который содержит в Камышлы и Хасаке немалый контингент. В связи с этим сирийцам и нам как их союзникам предоставляется доступ к пользованию трассой М-4, соединяющей Алеппо с Камышлы и Хасакой.
Такая несправедливость, похоже, порядком поднадоела россиянам и сирийцам. Союзники приступили к мерам по противодействию американскому вероломству. Так, на днях сирийские военные сразу в нескольких районах предотвратили передвижение американских конвоев. Произошло это близ столицы провинции Хасака. А базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах газета «аль-Масдар» со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии сообщила, что Россия в последнее время очень серьезно укрепляется в районах мухафазы Хасака, отправляя туда большое количество техники и людей. По всей видимости, намечается какая-то операция, но чего именно следует ждать, пока сложно сказать.
В свою очередь, американцы за всем этим внимательно наблюдают. Их это тревожит, и они тоже решили действовать. Чтобы не допустить укрепления русских в почти полностью контролируемой им провинции, Вашингтон принял решение отправить серьезное подкрепление в регион. На располагающуюся в районе Истрахат аль-Вазир американскую базу совсем недавно прибыла колонна из тридцати машин и двухсот спецназовцев. Большинство ближневосточных СМИ, описавших событие, уверено, что эти янки прибыли сюда не для показухи, а ради дела — противостоять русским. А если надо будет, то и воевать с ними.
Немного странно. Кажется почти невероятным, чтобы из-за сирийской трассы американцы воевали с нашими военными напрямую. Это трудно, неудобно и грозит массой проблем в будущем. Тогда что они будут делать? Странно просто, что приехали с оружием, кучей машин — все это выглядит так, будто сегодня-завтра они расчистят всю трассу М-4 от неугодных сил. Это невозможно, но для чего они здесь есть?
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что вероятность прямых столкновений россиян и американцев с применением оружия крайне мала. Но нашим военным из-за американцев грозят другие проблемы.
— Трасса М-4 — одна из ключевых трасс Сирии, а в северной Сирии — главная. Долгое время она находилась почти под полным контролем курдов и, разумеется, американцев. Она ведь проходит от Алеппо, через Манбдиж вдоль границы с Турцией и до самого Ирака. Но сначала из-за вмешательства Анкары Штатам пришлось отступить и отдать западную часть трассы. Потом из-за очередного антикурдского давления Турции были покинуты приграничные территории на севере Сирии. Турция были против присутствия Отрядов народной самообороны. Трасса М-4 как раз проходит по границе оставленной территории. И теперь этот участок дороги находит под совместным контролем Турции и России. Наша военная полиция регулярно им пользуется и наблюдает за обстановкой. И тут нужно обратить внимание на то, каким путем России совместно с Дамаском удается возвращать территории под контроль законной власти — без единого выстрела. Мирным путем. Сегодня многие проблем решаются так. Переговоры показали свою эффективность, следовательно, ими надо пользоваться. Часть курдов уже оценила такой подход, и теперь мы имеем значительное число полноценных союзников Дамаска на северо-востоке. Но американцам это ненужно, ибо мирные решения ослабят их влияние, и в итоге они будут вынуждены уйти.
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«СП»: — То есть эти двести человек нужны Вашингтону для поддержки войны?
— Да, но тут есть детали. Для полноценной войны двести человек — это ничтожное количество, а вот для ведения гибридной войны — много. Это — спецназ, но это необязательно какие-нибудь накаченные дуболомы с жаждой убивать. Нет, это — люди, отвечающие за спецоперации. Очень вероятно, что они будут подготавливать, поддерживать и оснащать местные антиправительственные группировки. Те же в свою очередь займутся совершением терактов в районе, нападением на колонны на той же трассе М-4 и так далее. ИГИЛ* больше нет, но многочисленные группировки после него остались, и, я так полагаю, пригрелись они на курдских территориях, недалеко от американских баз. К тому же известно, что большое число действующих в САР боевиков готовятся на объектах в Ираке. Ну и враждебных курдов нельзя забывать. Всех этих людей американцы могут и, вероятно, будут использовать для создания хаоса и недопущения мира. Потому что мир для них означает полное поражение в Сирии.
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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
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