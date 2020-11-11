Американцы отправили "потухшую "Звезду", чтобы отвоевать у русских Арктику. В бой идут одни старики?

О решении направить в Арктику давно устаревшее судно сообщило издание Business Insider. Оно уточнило, что единственная цель этой экспедиции - не отстать от русских в освоении перспективного региона.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что попытки американцев конкурировать с Россией там, где она имеет несомненное преимущество, выглядят смешно.

На сегодняшний день РФ имеет единственный в мире ледокольный флот. Совсем недавно президент России Владимир Путин принял участие в поднятии флага на корабле "Виктор Черномырдин" - самом большом и во многом уникальном дизель-электрическом ледоколе.