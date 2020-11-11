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Американцы отправили "потухшую "Звезду", чтобы отвоевать у русских Арктику. В бой идут одни старики?
11 ноября 2020, 23:15 • 125 • Политика
Американцы отправили в Арктику свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда", которому уже больше 40 лет. Всё это делается для того, чтобы отвоевать у русских Заполярье. В бой идут одни старики?
О решении направить в Арктику давно устаревшее судно сообщило издание Business Insider. Оно уточнило, что единственная цель этой экспедиции - не отстать от русских в освоении перспективного региона.
Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что попытки американцев конкурировать с Россией там, где она имеет несомненное преимущество, выглядят смешно.
На сегодняшний день РФ имеет единственный в мире ледокольный флот. Совсем недавно президент России Владимир Путин принял участие в поднятии флага на корабле "Виктор Черномырдин" - самом большом и во многом уникальном дизель-электрическом ледоколе.
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