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Американцы отомстили за своих солдат: ВВС США атаковали иракскую базу

13 марта 2020, 04:35  •  73 • В мире
Военно-воздушные силы США атаковали базу иракского народного ополчения, которая расположена на границе с Сирией. Американцы отомстили за своих солдат, погибших после бомбардировки ракетами базы в Таджи.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что авиационные силы США нанесли ряд ударов по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Она расположена в населённом пункте аль-Хурай на границе Сирии и Ирака.
Сирийский государственный канал Ikhbariya практически одновременно выпустил материал об авиаударах по сирийской территории, находящейся к юго-востоку от "Аль-Букемаль" - пограничного контрольно-пропускного пункта. О пострадавших неизвестно, но сообщается, что нанесён материальный ущерб. Нет информации, были ли это две разные атаки или одна.
Несколькими часами ранее американская военная база Таджи в Ираке была атакована. Она стала целью для 15 небольших ракет. Агентство Reuters сообщило, сославшись на чиновников США, что погибли двое американских солдат и один британский. Ещё 12 человек ранены. Это предварительная информация, данные уточняются.
Sky News Arabia пишет на своём сайте, что атака на американскую базу 11 марта стала 22-й с конца октября. Вашингтон ранее выдвигал обвинение против иракских группировок, лояльных к Ирану, возлагая ответственность за происходящее. В конце 2019 года иракская военная база США была атакована 30 ракетами, американцы ответили рейдом нескольких баз в Ираке и Сирии. После этого был убит весьма влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. 11 марта 2020 года ему бы исполнилось 63 года. Этот случай спровоцировал обострение конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

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