Американцы отказались от санкций против Лукашенко

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В США придержали готовый пакет рестрикций в отношении президента Белоруссии

Американцы впервые не только не стали предлагать санкции, но и решили держаться в стороне от подобной инициативы других государств. Они отвергли призыв Британии и Канады ввести ограничительные меры против Александра Лукашенко. Об этом Reuters рассказали осточники.

США ждут, пока Евросоюз в полном составе введет рестрикции против президента Белоруссии за фальсификацию итогов голосования и насилие над участниками акций протеста. Пока одно государство ЕС блокирует принятие этих мер.

Между тем у США пакет рестрикций, в том числе в области прав человека, почти готов. Но вот сроки его объявления не названы, сообщил один из собеседников издания.

Изначально Великобритания, Канада и США планировали сообща ввести санкции против некоторых белорусов. Однако Лондон и Оттава уже объявили о своем решении.

Их ограничения касаются заморозки активов Лукашенко, его старшего сына и шести высокопоставленных силовиков Республики: главы МВД, двух его заместителей, замкомандующего внутренними войсками МВД, командира минского ОМОНа и руководителя администрации президента.

Как отмечает РИА ФАН, главы МИД стран-членов Евросоюза говорили о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии. До этого то же м нение выразили депутаты парламента ЕС, напоминает "Свободная пресса".

Ранее европейцы бросили вызов Александру Лукашенко. Они заявили, что, так как срок его президентства истекает 5 ноября, после этого дня его перестанут воспринимать как главу Белоруссии.