Американцы остаются в Сирии на деньги саудитов

Дональд Трамп собирался многое поменять во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов Америки. С первым у него неплохо получается. Он сокращает безработицу, старается поднимать зарплаты, борется с нелегальной миграцией и так далее. Многие его решения считаются очень спорными, но при этом нельзя отрицать, что изменения существуют и, вероятно, в будущем их будет еще больше. Однако во внешней политике американский президент пока не сумел стать новатором. При нем Штаты делают практически то же самое, что делали при Обаме или даже Буше. Есть, конечно, отличия.

Например, Буш очень любил военные кампании и нещадно тратил на них американский бюджет. Обама был не настолько воинственным, но на авантюры в Сирии и Ливии все же решился. Трамп пока никакой войны не начал, напротив, при нем заметно снизился градус напряженности между США и Северной Кореей. Правда, с Тегераном он обошелся совсем по-другому, но здесь, очевидно, в нем возобладал делец над миротворцем. Все-таки Иран — не Северная Корея, и у него намного больше возможностей влиять на нефтяной рынок. Что же до Сирии, то здесь все без особых изменений.

Дональд Трамп вроде бы собирался выводить своих солдат из арабской республики, но что-то пошло не так. На него сразу же все обрушились с критикой, а кое-кто даже с мольбами. Тогда он решил всех переиграть — мол, для Вашингтона сирийская кампания обходится очень дорого, продолжать ее нерационально. Если же найдется кто-нибудь с деньгами, готовый содержать американских военных, то — всегда пожалуйста. Поначалу никто не проявлял особой инициативы. Казалось, что больше всех готова к такому шагу Саудовская Аравия, но Эр-Рияд что-то медлил. И на этом фоне шло все больше разговоров на тему ухода американцев из Сирии.

Но они не уходили и, похоже, уйдут еще не скоро. На днях стало известно, что Эр-Рияд все же выделил как минимум сто миллионов долларов для «международной коалиции против ИГИЛ* для поддержания проектов на северо-востоке Сирии». Куда именно пойдут деньги точно неизвестно, но подача такова, будто бы они предназначаются для гуманитарных проектов. Также отмечается, что это один из крупнейших гуманитарных взносов, когда-либо совершенных членами упомянутой коалиции. Различные иностранные эксперты видят в этом что-то вроде платы за присутствие Соединенных Штатов в регионе. Все-таки теперь у Трампа не будет повода отвертеться от этой кампании, а это значит, что саудиты могут продолжать продвигать свои проекты в процессе геополитической борьбы с Ираном.

Пока не сообщается, единичная ли это выплата или нет, но если Эр-Рияд намерен удержать американцев в Сирии, то ему, вероятно, придется раскошелиться не на миллионы, а на миллиарды долларов.

Российский востоковед Каринэ Геворгян полагает, что предпосылки к полноценному финансированию, конечно же, есть.

— Очевидно, что у Трампа есть какие-то рычаги давления на Саудовскую Аравию. Последняя долго не хотела соглашаться на эту сделку, несмотря на предупреждения Вашингтона. Эр-Рияд боялся, что американцы уйдут, и вся антиасадовская коалиция сразу же рассыплется. Это был бы очень болезненный удар для королевства. Это одна из причин, почему они (саудиты — авт.) пошли на эти траты. Но с другой стороны, может быть, все это действительно не имеет никакого отношения к военным проектам. Большой вопрос, куда будут переводиться эти деньги, на какие счета, в какие фонды. Может быть, их просто «распилят» и все. Но если они действительно предназначаются американцам, то тут все сразу ясно — Саудовская Аравия будет платить Вашингтону в надежде, что несколько тысяч американских военных и дальше будут находиться в Сирии. А то обстоятельство, что саудиты упоминают какие-то гуманитарные проекты, может быть связано с желанием скрыть реальное предназначение денег. Все-таки кто-то может посчитать, что содержать чужую армию — это несколько унизительно, тем более после такого мощно давления со стороны США.

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*Движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.