Американцы оскорбительно высказались о русских девушках. Пришлось извиняться

Максим давно считает себя человеком мира. Он долгое время жил в Китае, и большая часть историй в его блоге посвящена именно этому периоду. Но есть и блоки путешествий. Например, в одном из таких он вспомнил разговор американцев, услышанный на Бали.

"Кафе было почти полностью пустое. Кроме меня в нём сидели двое парней, по акценту - американцы. Совершенно случайно я услышал, что они обсуждали русских девушек, а потом и вовсе перешли на обсуждение всего нашего государства, - пишет Макс в блоге на платформе "Яндекс.Дзен". - Поначалу проигнорировал и погрузился в свои дела, прописывал темы статей для блога, пока не услышал откровенную грязь, которая лилась из их уст".

Американцы, беседуя друг с другом, пришли к выводу, что "все русские дамы - нахлебницы, которые ходят на свидания только ради бесплатной еды и денег, а потом перешли на парней и весь народ". В результате Макс решил подойти и внести коррективы в этот диалог.

"Я очень терпимо отношусь к людям и считаю себя человеком мира, но, когда в подобных разговорах перегибают палку, мне терпеть сложно. Подошёл познакомиться и развеять их мифы. Доступно объяснил, что по неудачным свиданиям всех девушек страны не судят, а верить стереотипам из американских новостей - это верх глупости. В итоге они извинились, видимо, точно не ожидали такого поворота..." - подвёл итог этой встречи автор истории.