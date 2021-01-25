Американцы оправдались за методичку к протестам: "Стандартная практика"

На сайте посольства США в Москве ранее был опубликован список городов, где запланированы акции протеста якобы в поддержку Алексея Навального, время их начала и даже маршруты, по которым будут направлять толпу. Информация также была размещена и в социальных сетях в аккаунтах американского посольства.

Там же появились и высказывания относительно происходящего в России. Дипломаты отмечали, что следят за акциями в 38 городах РФ, поддерживают тех, кто вышел на улицы, так как у них есть право "на свободу выражения мнений". В сообщениях американской дипмиссии было сказано, что российские власти якобы "подавляют эти права".

Подобные заявления заставили МИД России направить протест. Москва считает, что эти высказывания являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Американских дипломатов попросили соблюдать законы Российской Федерации, а также дипломатические нормы.

25 января состоялся разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и посла Джона Салливана. Американский дипломат попытался объяснить ситуацию. Он заявил, что все опубликованные сообщения якобы направлены на информирование граждан США о событиях. Это было донесение информации о потенциальных рисках для американцев.

"Стандартная консульская практика дипломатических миссий многих стран", - произнёс Салливан.