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Американцы одобряют бомбежку Донбасса «джавелинами»
24 ноября 2021, 01:55 • 136 • Украина
Но тут загвоздка еще в другом: никто доподлинно не знает, использовали ли украинцы «джавелины» против ЛДНР или это было чисто психологическая атака? Потому что в Киеве говорят, что бомбили (причем с какой-то особой гордостью), а в Донбассе утверждают, что нет.
Страшно, очень страшно. Украина близка к тому, чтобы снова развязать полномасштабную войну.
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