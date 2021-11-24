Американцы одобряют бомбежку Донбасса «джавелинами»

Никогда так американцы не были открыты и агрессивны по отношению к Донбассу. Они не только одобряют бомбежку региона своими «джавелинами», но и сами их туда привезли, а заодно кучу другого оружия. Вооружили, так сказать, Украину на миллионы долларов.Но тут загвоздка еще в другом: никто доподлинно не знает, использовали ли украинцы «джавелины» против ЛДНР или это было чисто психологическая атака? Потому что в Киеве говорят, что бомбили (причем с какой-то особой гордостью), а в Донбассе утверждают, что нет.Причем Киев утвердительно заверяет, что «джавелины» законом не запрещены, так как у военных есть право защищать свои земли. Прекрасное оправдание, которое поддерживают американцы, разжигая войну на юго-востоке с новой силой.Страшно, очень страшно. Украина близка к тому, чтобы снова развязать полномасштабную войну.