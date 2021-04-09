Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."

Американцы обрушились с критикой на президента США Джо Байдена после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о деструктивности внешней политики Соединённых Штатов. "Лавров прав. Мы тупые!" - соглашаются они.

Зрители американского телеканала Fox News резко раскритиковали своего национального лидера. Они согласились с высказыванием главы МИД России о том, что политика США "тупая".

Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! - отметил Space_the_Final_Frontier.

С ним согласился пользователь nj2fla, который усомнился в умственных способностях президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Я вам скажу, кто тупой… Байден и Харрис - тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и коррумпированные, - пишет комментатор.

Пользователь Solute обратил внимание на то, что Украина сейчас пытается разжечь войну в Донбассе руками марионеточного украинского правительства. А DaCultfider предупреждает, что если США влезут в войну с Россией, то проиграют за 30 дней, поскольку у страны нет людских резервов для этого.

Напомним, что ранее Лавров назвал тупиковой и тупой внешнюю политику США. По его словам, Вашингтон продолжает сыпать санкциями, несмотря на то что эта мера явно не работает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал Лаврова. Он заявил, что непредсказуемость, агрессивность и недружелюбность американской политики делает невозможным использовать для её описания другой лексикон.