Американцы обнаружили у себя "ужасающую уязвимость" перед Россией и Китаем

Вчера МИД КНР официально поддержал требования России ограничить расширение НАТО на восток. Китайские товарищи отметили, что эта инициатива "способствует повышению взаимного доверия между странами, снижает риск конфликтов, отстаивает глобальную и региональную стратегическую стабильность", а также потребовали от НАТО отказаться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Это заявление возникло не на пустом месте. Незадолго до этого министры обороны России и КНР подписали дорожную карту по укреплению военного сотрудничества. Все последнее время наши страны проводили совместные учения в самых чувствительных точках США и их сателлитов. Неужели военный союз России и Китая обретает реальность? "Теоретически вполне можно себе такое представить", — еще год назад ответил на этот вопрос российский президент.

Все это очень плохие новости для американских партнеров. Впервые за всю историю армия США оказалась лицом к лицу сразу с двумя сильнейшими армиями в мире.

Обратимся к американским специалистам. Уже сейчас они считают военный флот КНР самым сильным в мире. В нем числится 350 "официальных" боевых кораблей и не меньше двух тысяч "кораблей-призраков", скромных мирных суденышек, которые выглядят как траулеры, а на деле оснащены ракетными установками и зенитными орудиями. К 2030 году только официальный флот КНР будет вдвое превосходить военный флот США.

В Вооруженных силах КНР служит больше двух миллионов человек — против 1,3 миллиона в США. Обмен технологиями между Россией и КНР, а также успешное добывание китайцами военных секретов в Соединенных Штатах сделали китайскую армию одной из самых высокотехнологичных в мире.

Российская армия уступает китайской по численности, но не по технологичности. У нас есть уникальное гиперзвуковое оружие, никаких аналогов которого американцам сделать не удается. Очень беспокоят партнеров наши подводные дроны, способные уничтожить порты приписки всех американских субмарин вместе с городами. За нами опыт удачных военных кампаний: в Грузии и Сирии. Прибавьте к этому 1350 ядерных боеголовок — ровно столько же, сколько есть у Вашингтона.

Ну и что американцы могут всему этому противопоставить? Даже если к ним присоединятся сателлиты из блока НАТО, которые — есть такое подозрение — слиняют при первом же намеке на обострение.

Многие годы американские элиты тешили себя мыслью, что их страна — это некий непотопляемый авианосец. Они придумывали себе все новых врагов, безнаказанно вторгались в чужие страны и в конце концов совсем потеряли берега. Но сегодня неуязвимость этого авианосца выглядит очень сомнительно.

Американский режим сам назначил Китай и Россию своими стратегическими противниками. Нам-то все это даром не надо. И китайцы, и русские хотят нормального развития и мирного неба над головой. Но давайте посмотрим правде в глаза: если уж мы такие прям враги, то как американцы собираются с нами сражаться?

На сегодня лишенные всякого намека на ПРО тихоокеанское и атлантическое побережья Штатов полностью беззащитны перед военными угрозами. Что останется от США в случае, не дай бог, конечно, эскалации с Россией и Китаем? Радиоактивные руины прибрежных мегаполисов и, возможно, некоторая часть "ржавого пояса". Но живущие в этой глубинке бедолаги, задрав штаны, побегут сдаваться кому угодно, кто только спасет их от диктатуры своей родной Демпартии. Русские, китайцы, да ради бога. Все равно, кому сдаваться, лишь бы на гей-парады не ходить.

Американское руководство делает некие усилия, чтобы поправить положение. Вывели войска из Афганистана, приняли решение о перестройке армии для противостояния России и Китаю. Сегодня все надежды возлагаются на постройку новых подлодок класса "Виргиния" и "Коламбия": в авианосных соединениях больше уверенности нет, решено пойти русским путем и положиться на ядерные субмарины. Загвоздка в том, что первая новая подлодка класса "Виргиния" появится хорошо если в 2031 году. А до тех пор, как считают американские военные специалисты, "будет долгий период нашей ужасающей уязвимости."

То есть до 2031 года открывается довольно интересное окно возможностей для России и Китая. Есть шанс несколько поддавить на экс-гегемона, чтобы он не пытался развязать самоубийственную агрессию.

Казалось бы, столкнувшись с такой угрозой, причем сотворенной исключительно собственными усилиями, американцы должны были задуматься. Прямо сейчас там должно вовсю кипеть обсуждение ситуации. Но нет. Это просто поразительная история. Там обсуждают любую ерунду от "омикрона" до нового любовника Ким Кардашьян, но только не экзистенциальную угрозу, нависшую над страной.

Военный союз России и Китая настолько страшная тема, что ее вообще не хотят обсуждать. Ровно так же, как и ультиматум президента Путина, потребовавшего от НАТО отвести военные соединения подальше от границ России.

Наши эксперты удивляются, почему западные СМИ даже не публикуют предложения российского МИД целиком. Да потому и не публикуют, что боятся. Страшно признавать, куда завела их собственная агрессивная политика, основанная на лжи и клевете. Еще страшнее признаваться, что ни черта не понимаешь в текущей ситуации.

Американские элитарии вновь загнали себя в ту же ловушку. Они так долго и так упорно распространяли дурацкие выдумки о непреодолимых противоречиях России и Китая, что постепенно сами в них поверили. Уже давно Си Цзиньпин объявил Владимира Путина своим самым близким другом, уже давно наши страны проводили совместные учения, развивали торговые, военные, дипломатические, да просто человеческие связи, а американские аналитики в погонах и без все продолжали объяснять заказчикам, почему союз России и Китая невозможен. Только полюбуйтесь на эти словесные выкрутасы: "Россия — изгой, но не ровня, Китай — ровня, но не изгой". Это не кто-нибудь, это Rand Corporation. Просто позорище, на самом деле.

Ну и что теперь, все эти аналитики скажут: "Простите, люди добрые, мы все наврали, пойдем переквалифицируемся в управдомы?" Ну вряд ли. И вот мы переживаем исторический момент ухода гегемона с мировой сцены, а западные СМИ хранят по этому поводу просто-таки оглушительное молчание. А все потому, что американский режим не имеет ни малейшего представления, как разруливать ситуацию.

"Если Китай и Россия начнут действовать более солидарно и скоординированно, нас ждет сюжет похлеще, чем в романах Тома Клэнси, — еще в апреле написал Фредерик Кемп, главный исполнительный директор Atlantic Council. — В этом сценарии у США и их союзников нет не только стратегии, но даже простого понимания, что происходит".

Тогда к Кемпу никто не прислушался. Американцы продолжили свою самоубийственную политику и полезли на Украину и Тайвань. Терпение закончилось и у России, и у Китая. Надо сказать, тут американские партнеры добились просто невозможного.

Наши диванные воины любят ворчать на китайцев за их осторожность и нежелание ввязываться в конфликты. Все эти анекдоты насчет семьсот сорок девятого китайского предупреждения — ужасная пошлость, на самом деле.

Чтобы понять сдержанность китайцев, стоит погуглить, например, такое понятие, как "Нанкинская резня". Это действительно жуткое чтение. Китай такой же рекордсмен по количеству жертв во Второй мировой войне, как и СССР. Страдания и гибель китайцев от рук японских милитаристов были чудовищными, просто немыслимыми. Они травмировали психику народа на несколько поколений вперед. Подчеркнутая сдержанность китайцев — это наше "лишь бы не было войны", только на максималках.

Однако американцы на протяжении многих лет провоцировали и оскорбляли этот великий народ. Тут важно еще и то, что западные нации — и русские в том числе — воспринимают обман со стороны контрагентов как нечто неприятное, но нормальное. Это не трагедия, это просто бизнес. Китайцы воспринимают такой обман как оскорбление. Они при этом теряют лицо. Это мучительное чувство, тем более неприятное, что его решительно невозможно перевести на английский язык и изложить в заявлении МИД.

В общем, у всех накипело. Бывшему гегемону решили указать его место. Гегемон в растерянности. Представители американского режима отлично понимают, что подведомственное население совершенно не горит желанием его защищать. Можно понять русских или китайцев: Вашингтон открыто угрожает им полным уничтожением. Это, надо сказать, мотивирует.

Но за что воевать американцам? За яхту Джона Керри? За самолет "Лолита", на котором президент Клинтон летал на "остров педофилов"? За кокаиновые дорожки Хантера Байдена? Раздробленная, озлобившаяся, разочарованная нация в состоянии вялотекущей гражданской войны просто обречена на поражение.