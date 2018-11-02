Американцы обманули турок и это им дорого обойдется

Не так давно у Турции с США вроде бы начали налаживаться отношения. До этого долгое время имел место быть кризис, вызванный различными факторами. Во-первых, в Анкаре до сих пор винят в попытке государственного переворота Фетхуллаха Гюлена. В 2016 году часть военных попыталась захватить власть и даже ликвидировать Эрдогана, но у них ничего не вышло. Тогда президент сразу же назначил главным злом Турции Гюлена. Но судить его можно было только заочно, ибо тот уже давно уехал в США и живет там припеваючи, пропагандируя свои причудливые идеи политического ислама. Эрдоган было задался целью депортировать неугодного интеллектуала, однако Вашингтон навстречу ему не пошел, в итоге Гюлен продолжает заниматься своим делом, не о чем особо не беспокоясь. Это очень сильно разозлило турецкие власти.

Но если турок раздражает Гюлен и американское покровительство над ним, то США в свою очередь, тоже имели определенный «зуб» на своего союзника по НАТО. Дядя Сэм был крайне недоволен тем, как янычары проявили себя в Сирии. Первое, что Эрдоган сделал в САР — пошел войной на курдские Отряды народной самообороны. Последние, напомним, являются основными союзниками США в арабской республике. Анкара сначала разгромила курдов на севере провинции Алеппо, затем спустя год начал другую кампанию против них — на северо-западе упомянутой мухафазы. Кончилась она разгромом Отрядов народной самообороны и усугублением американо-турецкого кризиса.

Дошло до того, что в Вашингтоне пообещали санкции против Анкары и даже заморозили поставки ранее обещанных истребителей F-35. Турки, в свою очередь, пообещали атаку на Манбидж, что на северо-востоке Алеппо, и если американцы оттуда не уберутся, то погибнут вместе с курдами.

Примерно так дела обстояли до не давнего времени, пока Трамп не отправил экс-Госсекретаря Тиллерсона на встречу с Чавушоглу (министр иностранных дел Турции — авт.). Закончилась она относительно успешно — Вашингтон пообещал вывести курдов из Манбиджа, а вслед за этим должно было начаться совместное американо-турецкое патрулирование северо-западного Алеппо. Градус напряженности спал. Правда, новым толчком к кризису, могла стать история с американским священником, однако Эрдоган вовремя его выпустил, и все завершилось благополучно для отношений государств.

Но оказалось, что все это время накапливалось недовольство турок. Штаты на протяжении всех этих событий обещали Анкаре, что вывод курдов из Манбиджа со дня на день начнется и будто бы частично уже удалось сократить их силы в регионе. Однако турецкую армию так и не подпустили к городу, а потом генералы США и вовсе пообещали курдам, что турки в сам Манбидж никогда не зайдут — им придется довольствоваться его окрестностями, не более. В общем, теперь у официальной Анкары сложилось впечатление, что США держат турок за дураков.

И несколько дней назад Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецкой армии против сирийских курдов продолжится. Пока серьезных боевых действий нет, однако Отряды народной самообороны периодически обстреливаются. Уже есть жертвы. США недовольны, курды недовольны, а Турция грозит жесткими мерами. Так, на днях министр обороны Хулуси Акар пообещал похоронить курдов в их же собственных траншеях, которые те роют близ Манбиджа. Это похоже на начало очередного кризиса, из которого США будет не так-то просто выпутаться.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым считает, что другого выхода у Анкары просто-напросто нет.

— Чем больше влияние у этих террористических группировок, тем большему риску подвержена Турция. Отряды народной самообороны являются частью Рабочей партии Курдистана. РПК ответственна за большинство терактов на территории Турции, на ее руках тысячи жизней мирных людей. В Сирии YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) занимают точно таким же террором и в отдельных случаях прослеживаются даже признаки геноцида по отношению к арабам и некоторым другим национальностям. Они опасны не только для Турции и Сирии, но и для многих других государств региона. В их планах есть захват части турецкой территории. К чему приводит власть террористических режимов, мы все знаем на примере Исламского государства*. Так что лучше не допускать их укрепление. В данный момент нет никакого иного решения проблемы, кроме как военного. Кстати, раньше я обращал внимание, что для Турции и для сирийского режима эта задача является общей. На этом основании можно было бы организовать какое-то взаимодействие. Пока оно кажется почти невозможным из-за разности взглядов на сирийскую трагедию, но в будущем могут произойти события, которые так или иначе изменят ситуацию. Даже США пошли на сотрудничество с режимом, когда дело касалось борьбы с ИГИЛ. Турция же намного лояльнее по отношению к Асаду, чем США.

«СП»: — Как это повлияет на отношения с американцами в дальнейшем?

— Пока трудно сказать. Америка снова попытается что-нибудь придумать, как-то обмануть Эрдогана, но вряд ли он снова поверит их сказкам, хотя не исключено, что он выделит время для того, чтобы выслушать их новые предложения. Скорее всего, ситуация не сильно поменяется, потому что большие проблемы с Турцией Вашингтону не нужны как в Сирии, так и в других местах. Так что Турция будет добиваться своего, но все надо делать осторожно, чтобы никого не спровоцировать на необдуманные действия.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена