Американцы никуда не уходят, вместо этого они атакуют Асада

Очевидно, у США осталось еще много незаконченных дел в Сирии. В связи с этим очередное заявление Дональда Трампа о скорейшем выводе его армии из арабской республики воспринималось скептически. Тем более, ранее президент Соединенных Штатов уже позволял себе делать подобные высказывания, однако никаких последствий это не повлекло, во всяком случае, из заявленного ничего не было сделано. Янки остались в Сирии и продолжили делать то, что делали раньше — укрепляли самопровозглашенное государство курдов. Через этих самых курдов Вашингтон умело контролирует почти треть САР и при этом знатно экономит, умудряясь содержать довольно небольшой по масштабам сирийского конфликта контингент.

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И нынешний случай не стал исключением. Первое время после заявления президента США действительно складывалось представление, что кое-какие изменения все же грядут. Например, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри продолжил развивать эту тему, правда, уже внося кое-какие ремарки, из которых становилось ясно, что не все так однозначно.

Но вроде бы дядя Сэм все же готовился принять своих сынов обратно домой. Потом вдруг все в Вашингтоне спохватились и вспомнили про курдов, которым угрожают турки. Анкара давно намеревается разобраться с Отрядами народной самообороны — основными союзниками США в Сирии, и бросать их в такой ситуации было бы действительно очень жестоко. Трамп, конечно, недавно написал, что его люди уходят из Сирии, а с угрозой со стороны Турции Вашингтон будет бороться санкциями, но во все это совершенно не верится. В общем, очевидно, что глобальных изменений в американской политике на Ближнем Востоке мы не увидим.

Впрочем, нельзя не заметить, что янки стали агрессивнее. С чем это связано, неизвестно, но, похоже, военное руководство из-за резких заявлений Дональда Трампа стало несколько импульсивнее в принятии ответственных решений.

Так, например, на днях сирийские правительственные силы, расположенные в городе Булиль, были подвергнуты атаке со стороны международной Коалиции во главе с США. Причем одной из целей стала местная штаб-квартира. О пострадавших и погибших точной информации нет. Об этом сообщили многие сирийские источники, как связанные с оппозицией, так и независимые.

Почти сразу после атаки в город были переброшены дополнительные силы Сирийской арабской армии, к тому же начато укрепление пограничных пунктов — Булиль располагается в Дэйр-эз-Зоре, недалеко от границы курдских владений.

Довольно странный ход, учитывая заявленное намерение США вывести солдат. При этом, очевидно, что такими поступками американцы дестабилизируют ситуацию, усугубляя противоречия между иностранными сторонами конфликта

По информации нашего источника в военном руководстве РФ, подобные атаки ранее часто имели место быть на территории западного побережья Евфрата. Целями США в большинстве случаев были иранцы и Хезболла, которые занимали определенные позиции близ границы с Ираком. Сейчас же большинство сил персов выведено из этого района, да и вообще в южной Сирии их осталось совсем немного.

В Абу-Кемале они по-прежнему остаются, но есть вероятность, что в ближайшей перспективе иранцы покинут и этот город. В настоящее время активно разрабатывается проект полного вывода персов из САР, однако, политическое урегулирование невозможно без Тегерана, оттого военные советники и отдельные спецсилы останутся на неопределенный срок.

Сейчас пока решается основной вопрос с ракетным вооружением Ирана в САР и обслуживающим персоналом. Часть этой масштабной работы проделывается в рамках переговоров с США и Израилем по урегулированию конфликта. И в этой связи атака США на правительственные силы выглядит нелогично. Хотя, как было сообщено представителями коалиции по военным каналам связи, по их предположению в этом здании находились объекты, связанные с иранцами. На самом деле, это не так. К тому же в этот день авиация Коалиции выполняла задачи по предотвращению попадания боевиков на территорию восточного побережья Евфрата.

Дело в том, что через правительственные территории ИГИЛ* часто переправляет свои отряды в Хаджин. Террористы выходят из своего анклава, что западнее Евфрата и, пользуясь песчаными бурями или иными возможностями пробраться незаметно, переправляются через реку. В целом, это штатная ситуация, и ожидать, каких-то больших последствий не стоит. Периодически такое случается. Россия иногда бомбит курдские территории, американцы — правительственные. В любом случае, это не помешает дальнейшему развитию переговоров с США.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.