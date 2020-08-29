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Американцы неделями гонялись за русской подводной лодкой, а наши играли в "кошки-мышки" - Баранец
29 августа 2020, 10:35 • 83 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался по поводу обнаружения русской подлодки у берегов Аляски. Эксперт объяснил, какие были боевые задачи у судна, и напомнил, как американцы неделями гонялись за русской подводной лодкой, а наши играли в "кошки-мышки".
На учениях у боевых подводных лодок бывают разные задачи, зависящие от общего плана и от распоряжений руководителя учений.
"Подлодка, участвующая в этих грандиозных учениях, которые сейчас проводятся, может всплывать, а может и не всплывать. Но есть один вопрос, которым я затерроризировал сегодня военных - почему атомный подводный крейсер "Омск" всё-таки всплыл и его наблюдали из космоса, с самолётов американцы?" - признался Баранец.
По его словам, первая мысль в такой ситуации у обывателя и даже у обозревателя с 50-летним стажем - произошло ЧП. Но оказалось, что с крейсером "Омск" произошла другая история.
"Я переговорил с некоторыми командирами атомных подлодок, я поговорил с некоторыми командирами дивизий атомных подводных лодок, и все они в один голос говорили мне следующее: атомный подводный крейсер "Омск" отстрелялся, и после этого, по существующим морским правилам, он с разрешения командующего учениями, а руководил учениями не кто-нибудь, а главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, крейсер всплыл и пошёл на доклад", - пояснил Баранец.
Что касается того, насколько сложно обнаружить подводную лодку, то эксперт пояснил: всё зависит от аппаратуры, которая установлена на ней и которая имеется в распоряжении противника.
"Российская подводная лодка имеет гидроакустическую систему и видит противника. Иногда она видит его на более дальнем расстоянии, чем американская. И она потому делает манёвр, показывает "козу" этому американцу и уходит. Американцы потом её ищут. Это называется у моряков "кошки-мышки". Иногда за нашей подводной лодкой американцы гоняются неделями. Такой позорный случай у них произошёл буквально этим летом в Атлантике, когда они обнаружили нашу подводную лодку, кинулись в погоню, но её и след простыл, и они это признали", - рассказал Баранец.
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