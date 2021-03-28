|
Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов": "Уйди в отставку, сейчас же!"
28 марта 2021, 08:30 • 100 • Политика
Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов". Так, многие жители штата Нью-Йорк выразили недовольство ситуацией в комментариях под постом губернатора в Twitter: "Уйди в отставку, сейчас же!"
Глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил на своей странице в Twitter о внедрении "вакцинных паспортов".
Таким образом, жителям штата, которые привились от коронавируса, начнут выдавать официальные электронные сертификаты, свидетельствующие о прохождении ими вакцинации.
Документально можно будет подтвердить и отрицательный результат тестирования на COVID-19. Для обеспечения действия нового регламента будет запущена специальная цифровая платформа.
Данные нововведения, однако, вызвали недовольство среди граждан. Многие негативно отнеслись к идее властей и изложили свою позицию в комментариях прямо под постом Куомо.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2021, 08:45
|
25 марта 2021, 04:25
|
24 марта 2021, 00:00
|
26 марта 2021, 07:00
|
22 марта 2021, 07:40
|
22 марта 2021, 04:00
|
25 марта 2021, 09:55