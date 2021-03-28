Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов": "Уйди в отставку, сейчас же!"

Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов". Так, многие жители штата Нью-Йорк выразили недовольство ситуацией в комментариях под постом губернатора в Twitter: "Уйди в отставку, сейчас же!"

Глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил на своей странице в Twitter о внедрении "вакцинных паспортов".

Таким образом, жителям штата, которые привились от коронавируса, начнут выдавать официальные электронные сертификаты, свидетельствующие о прохождении ими вакцинации.

Документально можно будет подтвердить и отрицательный результат тестирования на COVID-19. Для обеспечения действия нового регламента будет запущена специальная цифровая платформа.

Данные нововведения, однако, вызвали недовольство среди граждан. Многие негативно отнеслись к идее властей и изложили свою позицию в комментариях прямо под постом Куомо.