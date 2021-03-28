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Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов": "Уйди в отставку, сейчас же!"

28 марта 2021, 08:30  •  100 • Политика
Американцы не выдержали после введения "вакцинных паспортов". Так, многие жители штата Нью-Йорк выразили недовольство ситуацией в комментариях под постом губернатора в Twitter: "Уйди в отставку, сейчас же!"
Глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил на своей странице в Twitter о внедрении "вакцинных паспортов".
Таким образом, жителям штата, которые привились от коронавируса, начнут выдавать официальные электронные сертификаты, свидетельствующие о прохождении ими вакцинации.
Документально можно будет подтвердить и отрицательный результат тестирования на COVID-19. Для обеспечения действия нового регламента будет запущена специальная цифровая платформа.
Данные нововведения, однако, вызвали недовольство среди граждан. Многие негативно отнеслись к идее властей и изложили свою позицию в комментариях прямо под постом Куомо.
"Уйди в отставку, сейчас же!" - написал один из пользователей.
"Он не уйдёт, он не тот человек, который умеет признавать свои ошибки", - с сожалением констатировал другой.
"Почему частная медицинская информация будет легкодоступна для всех?" - задался вопросом ещё один комментатор.

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