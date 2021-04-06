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Американцы не верят, что Ever Given сел на мель из-за ветра. Хазин поделился новой теорией

06 апреля 2021, 19:50  •  85 • В мире
Известный российский экономист Михаил Хазин поделился новой теорией о причинах аварии контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. По его словам, многие американцы не верят, что корабль сел на мель из-за сильного ветра.
По словам эксперта, американцы активно обсуждают в Сети новую теорию, объясняющую причины блокировки Суэцкого канала. По предварительным данным, перед самой аварией корабль был полностью обесточен. Причём это произошло на самом опасном участке канала. Некоторые считают, что отключение электричества стало следствием перехвата управления, а это значит, что авария могла быть спровоцирована умышленно.
Мне пишут в частном письме: "В США в интернете народ обсуждает, что Ever Given сел на мель не из-за ветра, а, скорее всего, на нём случилась обесточка. В самый неподходящий момент". Или, иначе, перехватили управление, - пишет Хазин в Telegram.
Скриншот: Telegram/Хазин
Напомним, что шедший из Китая суперконтейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель, перегородив собой весь Суэцкий канал. Чтобы снять гиганта с мелководья, специалистам пришлось задействовать буксиры и провести дноуглубительные работы. Разблокировать канал удалось лишь 29 марта.
Примечательно, что во вторник в Суэцком канале застрял греческий танкер Minerva Nike, однако его удалось вытащить на глубокую воду за несколько часов.

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