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Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал заявление американского адмирала Филипа Дэвидсона о «противостоящем миропорядку» военном сотрудничестве Москвы и Пекина. По мнению эксперта, США видят угрозу в самом существовании России.

Адмирал Военно-морских сил США Филип Дэвидсон выразил опасение в связи с укреплением военного сотрудничества Москвы и Пекина, отметив, что оно направлено на «противостояние» существующему миропорядку.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» известный эксперт в области политики, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил, почему Соединенные Штаты боятся Россию, отметив, что многие американские политики и военнослужащие воспринимают в качестве угрозы само существование российского государства.

Политолог подчеркнул, что сегодня США вынуждены догонять Россию и Китай в основных видах стратегических вооружений, причем на Западе уже давно признали это как факт. Такие обстоятельства только усиливают опасения Вашингтона относительно Москвы и Пекина. По словам эксперта, военное превосходство России стало прямым ответом всем тем, кто смеялся над «мультиками», в которых Москва демонстрировала свои успехи в области разработки оружия.

«А американцы не смеются – не смешно им уже»,

— подытожил Яков Кедми.

Николай Коперник

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