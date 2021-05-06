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Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России

06 мая 2021, 04:50  •  78 • Политика
Китайский медиапортал Sohu намекнул на "морскую ловушку" России, благодаря которой американский военно-морской флот не рискнёт приблизиться к Санкт-Петербургу. Авторы статьи объяснили, почему США так смело действуют в Черноморском регионе, но никогда не заходят со стороны северо-запада России.
Как отмечается в статье Sohu, американский флот довольно часто стал показываться в Чёрном море, и этим уже мало кого удивишь, однако в Балтийское море США свои корабли не направляют.
Авторы материала считают, что Финский залив крайне неудобен для манёвров военных кораблей и сложен для судоходства, хотя он и является важным стратегическим регионом.
Также, полагают китайские обозреватели, в водах залива американцы легко могут нарваться на мины и другие "неприятные сюрпризы". Таким образом, флоту США придётся преодолеть массу естественных препятствий, прежде чем хоть немного приблизиться к Санкт-Петербургу.
"Так называемые русские ворота Балтики - это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить", - говорится в статье.
Более того, есть ещё одна проблема, добавляют китайские журналисты. В частности, русские военные развернули в Балтике береговые противокорабельные комплексы, прикрывающие Кронштадт и Санкт-Петербург. Если учесть географические особенности Финского залива, то попытка прорваться к этим городам по морю обернётся для иностранных сил попаданием в ловушку, которая была заблаговременно подготовлена Россией, заключают авторы материалы.

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