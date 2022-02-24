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Американцы не пойдут воевать с Россией: Байден расстроил Киев
24 февраля 2022, 01:35 • 60 • Политика
Президент США Джо Байден расстроил Киев, категорически отказавшись отправлять военных на Украину. О решении главы Белого дома сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
По её словам, Джо Байден не собирается посылать американских военных на Украину. Глава Белого дома прежде уже говорил об этом, и его точка зрения по этому вопросу не изменилась, подчеркнула Джен Псаки.
- сказала пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь в отражении агрессии ВСУ в Донбассе. На линии соприкосновения количество украинских военных продолжает нарастать. Киев ориентирован на силовое решение конфликта, убеждены в Донбассе.
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