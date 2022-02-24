Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Главная / Политика

Американцы не пойдут воевать с Россией: Байден расстроил Киев

24 февраля 2022, 01:35  •  60 • Политика
Президент США Джо Байден расстроил Киев, категорически отказавшись отправлять военных на Украину. О решении главы Белого дома сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
По её словам, Джо Байден не собирается посылать американских военных на Украину. Глава Белого дома прежде уже говорил об этом, и его точка зрения по этому вопросу не изменилась, подчеркнула Джен Псаки.
США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией,
- сказала пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь в отражении агрессии ВСУ в Донбассе. На линии соприкосновения количество украинских военных продолжает нарастать. Киев ориентирован на силовое решение конфликта, убеждены в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


60
Источник
Похожие новости
23 февраля 2022, 22:05
Newsweek назвало дату вторжения России. Но подвёл украинский источник
23 февраля 2022, 22:05
Русские остановят огонь в Донбассе. Небензя пригрозил нарушителям в ООН
23 февраля 2022, 23:50
Военкоры о прорыве ВСУ в Донбассе: "Бой идёт страшный"
23 февраля 2022, 22:05
Что не так с "донбасскими" санкциями Евросоюза против России
23 февраля 2022, 23:50
Денис Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
23 февраля 2022, 23:50
У Зеленского был шанс, но он выбрал войну: пророческое видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 20:40
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал идеальную "ответку"
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
19 февраля 2022, 09:35
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.