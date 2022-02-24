Американцы не пойдут воевать с Россией: Байден расстроил Киев

Президент США Джо Байден расстроил Киев, категорически отказавшись отправлять военных на Украину. О решении главы Белого дома сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

По её словам, Джо Байден не собирается посылать американских военных на Украину. Глава Белого дома прежде уже говорил об этом, и его точка зрения по этому вопросу не изменилась, подчеркнула Джен Псаки.

США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией,

- сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь в отражении агрессии ВСУ в Донбассе. На линии соприкосновения количество украинских военных продолжает нарастать. Киев ориентирован на силовое решение конфликта, убеждены в Донбассе.