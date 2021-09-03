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Американцы не нашли, найдут русские. Лошак готовит фейк о "вмешательстве в выборы" США - RT
03 сентября 2021, 12:45 • 112 • Политика
Журналист Андрей Лошак готовит фильм, основанный на фейке про "вмешательство" России в выборы США 2016 года, передаёт RT. Американцы в своё время не нашли "русского заговора", теперь его найдут сами русские.
Телеканал RT получил документы, которые свидетельствуют о том, что бывший журналист НТВ и "Дождя"* Андрей Лошак уже несколько месяцев работает над фильмом, который должен разоблачить "русских хакеров", якобы вмешавшихся в американские президентские выборы 2016 года.
Данный проект финансируется иностранными структурами. Так, американская Believe Media перевела 6,8 млн рублей, а британская The Mill - 56 тыс. евро. Получателем является расположенная в России ООО "Стереотактик.ПРО", которая, в свою очередь, рассчитывается с Лошаком. По словам источника RT, журналист ежемесячно получает 148,8 тыс. рублей. Последний транш от "Стереотактик.ПРО" поступил в апреле 2021 года.
Всего же с 2018 по 2019 год на его счёт поступило 4,3 млн рублей от московского филиала американского радио "Свободная Европа"**.
Фильм о "русских хакерах" должен выйти к выборам в Госдуму, которые намечены на 17-19 сентября.
Отметим, что миф о "вмешательстве России в выборы" 2016 года активно раскручивали американские демократы, чтобы оправдать поражение своего кандидата Хиллари Клинтон, которая проиграла республиканцу Дональду Трампу. Американские профильные органы провели большое расследование, которое заняло несколько лет и обошлось налогоплательщикам в миллионы долларов. Однако найти следы "русского заговора" так и не удалось. Американцы были вынуждены признать, что никакого вмешательства не было. Теперь, после того как президент-демократ Джо Байден понёс колоссальный репутационный ущерб после провала в Афганистане, миф о русских хакерах снова пытаются воскресить, но делают это уже руками самих русских.
*Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
**"Свободная Европа" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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