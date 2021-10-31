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Американцы назвали одно условие, при котором дочь Трампа станет президентом США
31 октября 2021, 05:30 • 88 • Политика
Супермодель и советник экс-главы Белого дома Иванка Трамп отметила юбилей.
Дочери Трампа от первого брака Иванке 30 октября исполнилось 40 лет. Американцы узнали о ней еще два десятка лет назад, когда она стала моделью и основала свой бренд одежды и ювелирных изделий, сделавшей ее обладательницей состояния в 800 млн долларов.
В политику Иванка попала вслед за приходом отца в Белый дом, став его советником.
После ухода Трампа с поста президента ИИваннка обосновалась с мужем и детьми в новом особняке во Флориде и, как пишет пресса, совсем отошла от дел. Однако обсуждение кандидатов на президентские выборы 2024 года вновь заставило о ней говорить.
Сайт KP.RU приводит слова влиятельных американские СМИ, основная часть которых к Трампу относится негативно:
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