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Американцы нашли преемника Лукашенко

22 апреля 2020, 11:10  •  43 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Задача нового посла США в Белоруссии - вбить клин между Минском и Москвой
У США есть четкое представление места Белоруссии в современном мире. Республика должна входить в "санитарный коридор", выстраиваемый Западом вокруг России, чтобы изолировать ее от Европы вместе с Украиной, Польшей и Прибалтикой. Для этого им нужен "свой человек" на посту президента. Такой кандидат у них есть, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
По его словам, преемником Александра Лукашенко США видят главу МИД Белоруссии Владимира Макея, пишет "Взгляд". Американские высокопоставленные лица уже наладили с ним контакт – во время февральского визита в Минск с Макеем много общался глава Госдепа Майкл Помпео. Выборы президента Белоруссии намечены на август 2020 г., и Белый дом намерен оказать все влияние, чтобы пост главы Республики не остался шестой раз подряд за Лукашенко.
Ради этого Вашингтон пошел на дипломатическое примирение с Минском. Впервые за 12 лет в Белоруссию направляется посол США. На эту должность Дональд Трамп выдвинул Джулию Фишер - опытную сотрудницу Госдепа, специализирующуюся на постсоветском пространстве. Фишер направляли в Тбилиси после прихода к власти Михаила Саакашвили, командировали в Киев после украинской "цветной революции". В ее биографии также есть период работы при представительстве США в НАТО.
"Американцы направляют сильного дипломата, который прекрасно знает и Россию, и Белоруссию. США понимают, что Лукашенко сегодня лишился поддержки Москвы. К намеченным на август президентским выборам они готовы будут сыграть свою игру на белорусском политическом поле", – убежден Болкунец.
Кандидатуру Фишер еще должен утвердить Сенат США, но у партии Трампа там большинство, так что проблем с назначением посла не будет. А вот у Лукашенко они могут возникнуть. В последнее время он мечется между Россией и Западом, рискуя оказаться вообще не у дел.

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