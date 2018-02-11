Американцы нашли план Китая по уничтожению США в древнем трактате

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Американское издание сообщило о "разгаданном" плане КНР по войне с США.

В случае войны с США китайские военные будут действовать согласно стратегии, описанной полководцем Сунь Цзы 2,5 тысячи лет назад, пишет National Interest.

Стратегия выдающегося стратега и мыслителя основана на принципе "выиграть войну, не принимая участия в сражении". КНР в случае столкновения с США сделает так, чтобы американцы не могли пользоваться высокоточным оружием на суше, в воздухе и на море, отмечает издание.

Китайские военные будут делать упор на том, чтобы вывести из строя американские системы обработки данных и передачи приказов командования. Это приведет к хаосу в действиях армии и флота. Параллельные действия в информационном пространстве помогут НОАК вытеснить армию США с поля боя, уточняет NI.

Издание отмечает, что аналогичной тактики Вашингтон придерживался во время операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.