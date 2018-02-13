«Американцы нас просто убивали»

Эта история как очередной эпизод многолетней сирийской бойни прошла по касательной информационного пространства в минувший четверг. Американское командование сообщило, что отразило «неспровоцированную атаку» со стороны правительственных сил Сирии: «Военнослужащие стран - членов коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих вместе с партнерами из курдских Сирийских демократических сил (СДС) во время нападения, которое произошло в населенном пункте Хушам, в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения в бассейне реки Евфрат».

Уточнялось, что атаковали курдов и американцев до 500 человек пехоты, артиллерия и танки. После того как снаряды начали ложиться в 500 метрах от штаба СДС, американцы решили действовать и пустили в ход все калибры, включая ударные беспилотники, вертолеты и гаубицы. В результате, по подсчетам представителей Пентагона, были убиты около 100 сирийских военных и их союзников.

Российское Минобороны признало факт боестолкновения. По данным нашего оборонного ведомства, в этот день один из отрядов народного ополчения проправительственных сил проводил поиск «спящих ячеек» ИГ (запрещенная в России террористическая организация). И подвергся нападению коалиции США: «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев. Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы действия сирийских ополченцев».

И этот эпизод так бы и остался очередным «инцидентом» - все уже давно привыкли, что сирийцев атакуют то турки, то израильтяне, то курды... Но спустя сутки начали проскакивать сообщения о том, что «ополченцы» на самом деле были не только сирийскими. И под удар авиации США попали бойцы российской частной военной компании - ЧВК. Военные формирования, не входящие в официальные силовые структуры, используются крупными державами по всему миру - для решения военных задач, охраны объектов, обучения иностранных подразделений...

Из номера

Российские профессиональные добровольцы воюют в Сирии с 2015 года, участвовали в освобождении Пальмиры, Алеппо, Дейр-эз-Зора... Минобороны они не подчиняются, формально являясь «свободными художниками». А потому оборонное ведомство за них ответственность не несет.

Зато в соцсетях сообщения о крупных потерях среди россиян стали клонироваться с промышленной скоростью, как снежный ком обрастая подробностями. Количество погибших варьировалось от 217 до 644 человек.

«Достоверности» этим сообщениям придавали аудиоролики, на которых неведомые люди сообщали жуткие детали боя. Распространялись эти записи по мессенджерам со скоростью страшилок о педофилах, которые периодически всплывают в школьных родительских чатах. И по тому, с каким энтузиазмом их тиражировали украинские блогеры (вкупе с фейковыми фото разгромленной колонны и видео ее расстрела, оказавшимися компьютерной игрой), можно было бы предположить, что вся эта история - большая информационная диверсия. Однако дыма без огня не бывает.

Как сообщили источники «КП» в упомянутой ЧВК, бой в ночь на 8 февраля действительно был. И в актив боевых побед «частников» его не запишешь. Посчитав, что курдские формирования без серьезных на то оснований заняли крупный нефтяной завод на левом берегу Евфрата, командование ЧВК решило попытаться отбить его. Расчет был на то, что, увидев внушительные силы, курды не станут сопротивляться и отступят.

Однако у находившихся на позициях СДС американских офицеров было другое мнение. Представители США (как утверждают в штабе операции «Непоколебимая решимость») несколько раз связывались с российской стороной. И те подтвердили, что не ведут боевых действий в этом районе. После этого американцы не стеснялись.

- Они нас просто раскатали, - сообщил «КП» источник. - Сначала артиллерия, потом вертолеты... Погибших, конечно, не 600 и не 200. Но американская статистика очень близка к реальности. Наверняка они видели, что мы готовились к штурму на своем плацдарме на левом берегу (основные силы правительственных сил и их союзников находятся на правом). Не случайно на днях через спуск воды в шлюзах была затоплена переправа через Евфрат. Подмога к нам не пришла бы даже гипотетически. В итоге 5-й штурмовой отряд погиб практически полностью, сожгли вместе с техникой.

Между тем в соцсетях уже стали появляться соболезнования от друзей и родных на страничках погибших ВКонтакте. Среди них - некие Алексей Ладыгин, Стас Матвеев, Владимир Логинов... Среди погибших есть и граждане Украины. По информации «КП», в Ростове уже похоронен уроженец Славянска, который с 2014 года принимал участие в боях за Донбасс. А в 2016 году подписал контракт с ЧВК.

Очевидно, командование частной военной компании не поставило в известность Хмеймим о своих планах. И когда по спецканалу на российский штаб вышли представители США, у наших офицеров не было необходимой информации, чтобы предотвратить бойню. Однако официально этого никто комментировать не будет. Как не стали бы этого делать и в любой другой стране, имеющей частные армии.