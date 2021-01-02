Американцы нарывались, но "русский Вася хорошенько долбанул": Баранец о попытках развязать войну

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец вместе с Михаилом Тимошенко в канун Нового года обсудили животрепещущую тему - "Как США нарываются на войну с Россией". В эфире "Радио КП" Баранец подчеркнул, что тема, возможно, звучит несколько жутковато для слушателей, и сразу ответил на невысказанный вопрос. Мол, "ля-ля, полковник, сгущаешь краски..." А ты докажи!

"Давайте вспомним Сирию. Там уже быковали бэтээры и американские, и российские. Было даже столкновение, когда русский Вася хорошенько долбанул! - напомнил Виктор Баранец. - И у некоторых американчиков случилось сотрясение мозга. А теперь переходим в Чёрное море, где американские водяные мыши - корабли, конечно, чуть ли не квартируются челночным способом. И при этом они даже заявляли, что русские их слишком плотно опекают. Но, как сказал, один из капитанов первого ранга Черноморского флота, "нам же нужен тренажёр или груша для битья". Так что не обижайтесь".

Тимошенко добавил, что "товарищи американцы потребовали от своих флотских командиров, чтобы они агрессивнее отвечали русским - жёстче, вплоть до открытого огня". Тотчас это подхватили и в американской прессе.

"А теперь вспомните, как залезают американские самолёты, вплоть до бомбардировщиков, которые прицеливались к Крыму", - добавил Виктор Баранец.

"А наши замечательные соседи Азербайджан и Грузия уже ведут речь о том, чтобы закрыть нам доступ к базе Гюмри, - напомнил Тимошенко. - Это совсем весело..."

Наконец Баранец предложил обратить "свой печальный взор на Север", где тоже приходится говорить с американцами в жёстком тоне. Словом, ситуация непростая, и очевидно, что России следует обращать внимание на агрессивное поведение. Особенно, когда наши территории - тот же Северный морской путь - американцы пытаются называть международными и открытыми для общего доступа.