Американцы напуганы. Российская армия преображается





Тяжелый российский ударный беспилотник С-70 "Охотник"





Американские журналисты справедливо отмечают, что в последние годы в России уделяется очень большое внимание вопросу развития различных технологий военного назначения. Особенно большое беспокойство вызывает за океаном российская военно-морская стратегия, которая базируется на новой доктрине высокотехнологичного военного потенциала. В последние годы российский флот получил в свое распоряжение новые инструменты ведения боевых действий. В частности, крылатую ракету «Калибр», которая подтвердила свои возможности во время реальных боевых стрельб по объектам террористов в Сирии. Также на подходе новая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая, по информации из открытых источников, может использоваться из пусковых установок для комплексов «Оникс» и «Калибр». При этом скорость полета ракеты может достигать 8-9 Махов. Отдельно можно выделить и проект российского беспилотного аппарата подводного базирования «Посейдон» с атомной энергетической установкой на борту. Все это наряду с расширением геополитического влияния Москвы заставляет представителей Пентагона и администрации Белого дома пристально следить за изменениями, происходящими в военной сфере России.



XXI век уже стал веком взрывного развития сетевых технологий, технологий виртуального пространства, а также ИИ. На этом фоне нет ничего странного в том, что совершенствуются сегодня и технические средства ведения войн. Во многом благодаря Вашингтону, Россия наделала очень много шума практически во всей мировой прессе, где активно обсуждался факт возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы в 2016 году. Данный информационный повод породил интерес к изучению возможностей России в сфере ведения информационных войн, а также инновационной военной политики страны.



Военный инновационный технополис «ЭРА»

Одним из важнейших центров военных инноваций России в перспективе должен стать военный инновационный технополис «ЭРА», строительство которого продолжается в Анапе. Об организации работ по созданию центра в сентябре 2017 года на очередном заседании Военно-промышленной комиссии говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Новый российский технополис, расположившийся на самом побережье Черного моря под теплыми солнечными лучами с видом на песчаные дюны, официально открылся в ноябре 2018 года, приняв первых военнослужащих четырех научных рот. В военном технополисе, который сравнивают с гражданским «Сколково», работает 18 современных лабораторий научно-образовательного сектора, лаборатории оборудованы по последнему слову техники, здесь насчитывается более 600 единиц уникального оборудования.







Главная цель нового технополиса в Анапе заключается в поиске, развитии и внедрении прорывных оборонных технологий. Очень большое внимание в технополисе «ЭРА» уделяют образовательным программам для молодых ученых в рядах российской армии. А расположение военного технополиса на теплом российском юге, на морском побережье призвано обеспечить его сотрудникам максимально комфортные условия для работы и жизни. Одной из самых главных задач военного технополиса является сокращение сроков от появления и выбора интересной идеи до изготовления опытного образца.



Уже сейчас в технополисе кипит плодотворная работа по многим направлениям, которые интересны российским военным: от биоинженерии до исследований в области искусственного интеллекта. При этом работы над искусственным интеллектом и роботами с элементами ИИ находятся в приоритете в технополисе «ЭРА». Первые результаты своей деятельности технополис продемонстрировал на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Подмосковье. У военного технополиса был один из самых больших стендов на выставке – около 1000 квадратных метров, где демонстрировалось 126 различных экспонатов. В прессе наиболее широко освещался беспилотный летательный аппарат в форме совы, который развеселил пользователей социальных сетей, сравнивших аппарат с совой, съевшей лампочку. При этом беспилотник, замаскированный под птицу, был далеко не самым важным экспонатом технополиса. Куда больший интерес представлял первый отечественный лидар. Именно на выставке «Армия-2019» была продемонстрирована первая отечественная сканирующая лазерная система технического зрения «Лидар К8». В перспективе данная система технического зрения может быть установлена на многие российские беспилотные комплексы.



Фонд перспективных исследований

Инновационная политика России в военной сфере представлена также системой стартапов, по крайней мере, такую аналогию приводят американские журналисты. С их точки зрения российское правительство выполняет роль венчурного капиталиста, который занимается вложением денежных средств в современные военные технологии. Для этого в Москве создана вся необходимая инфраструктура, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сделал ставку на военные инновации.





Первый российский антропоморфный робот FEDOR



Российским аналогом DARPA аналитики из США называют ФПИ – Фонд перспективных исследований, который работает над созданием робототехники и ведет передовые разработки в области искусственного интеллекта, который призван обеспечить превосходство Российской Федерации в области оборонных технологий. Работая в интересах обеспечения безопасности государства и обороны страны, фонд создает прорывные проекты. Одним из них является первый российский антропоморфный робот FEDOR, который сможет работать там, где не справится обычный человек. Сфера его практического применения достаточно велика: от МЧС и армии, до предприятий атомной отрасли (робот сможет работать в условиях высокого уровня радиации) и космоса, где сможет стать настоящим помощником космонавтов.



Помимо роботов, в Фонде реализуется масса современных проектов, к которым относят: экспериментальную робототехническую платформу «Маркер»; 3D печать полимерных изделий «Матрица»; средства мониторинга околоземного пространства «Горизонт»; перспективные материалы экипировки военнослужащих «Плащ-невидимка»; многоразовую ракетно-космическую систему «Крыло-СВ». Это далеко не все проекты, которые сегодня реализуются благодаря ФПИ. Благодаря данным проектам и исследованиям Россия должна сделать качественный рывок вперед в области научных инноваций в военной сфере.





Ставка на беспилотники

Сегодня в России понимают, что контуры и характер будущих войн во многом будут определяться тем опытом, который уже получен во время таких конфликтов, как сирийский. Со временем в боевых действиях будет принимать участие все больше автономных и беспилотных устройств, не только летательных аппаратов, но и наземных роботов, а количество задействованной живой силы будет лишь уменьшаться. В Кремле хорошо понимают, что новые угрозы и вызовы современного мира требуют принципиально новых подходов к использованию интеллектуального, технологического и человеческого капитала. Именно в рамках данных вызовов и работают сегодня военный технополис «ЭРА» и Фонд перспективных исследований.



Одним из прорывов, к которым так стремится сегодня российская армия, является развитие сложных и передовых образцов робототехники, способной действовать во всех средах. В настоящее время в России непрерывно идет процесс развития и расширения парка имеющихся беспилотных летательных аппаратов и соответствующих вооружений. Во многом этому способствовали хорошие контакты с Израилем, который на сегодняшний день является признанным лидером в области военных высоких технологий, в том числе в области создания различных образцов БПЛА. В свое время именно у Тель-Авива для российской армии был закуплен целый ряд моделей беспилотников, которые в дальнейшем начали собираться уже в России.





Российский БПЛА «Орион»



Пока что Россия является догоняющей страной, но соперничает она лишь с США и делает это достаточно успешно. По данным журналистов издания The National Interest, в настоящее время Минобороны России располагает парком из 4 тысяч различных боевых беспилотников, большим парком располагают только американцы. При этом Российская Федерация серьезно опережает в этом отношении Китай. Наличие большого парка современных беспилотных летательных аппаратов обеспечивает российской армии преимущества в области слежения и разведки за противником. На протяжении последних лет беспилотники широко используются ВКС России в сирийском конфликте. При этом в распоряжении военно-космических сил появились модели сравнимые с лучшими американскими образцами. В частности, у России сегодня есть собственный аналог знаменитого Predator – беспилотный аппарат «Орион», созданный компанией «Кронштадт».



Одновременно с этим в России появляются первые барражирующие боеприпасы или как их еще окрестили «беспилотники-камикадзе», это ударные беспилотники одноразового применения. Ранее концерн «Калашников» уже показывал свой дрон-камикадзе KUB-UAV, а на выставке «Армия-2019» была представлена еще одна разработка концерна – барражирующий боеприпас «ZALA Ланцет». Помимо этого, в России полным ходом идет процесс создания тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», разработчиком которого является всемирно известная компания «Сухой». Планируется, что беспилотник с взлетным весом около 20-25 тонн, выполненный по схеме летающее крыло, впервые поднимется в небо уже в 2019 году.



На современном этапе своего развития оборонная политика России предполагает создание огромного количества беспилотных систем: от небольших дронов, умещающихся в ладони, до крупных наземных и воздушных аппаратов массой в десятки тонн. А также создание различных роботизированных военных систем с использованием технологий искусственного интеллекта. Все это производится не в ущерб разработке более традиционных систем вооружений, к которым можно отнести основной боевой танк нового поколения «Армата» или новую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Американские военные и аналитики с тревогой следят за преображением российской армии, которое происходит в последние годы. За российскими технологичными новинками, а также новыми комплексами вооружений пристально следят в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. 