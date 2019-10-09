Американцы напоили аллигатора пивом и силой заставили его укусить себя

Об инциденте пишет New York Post. По данным издания, все произошло в американском штате Флорида. Двое парней поймали небольшого аллигатора и принялись издеваться над ним. Сначала они напоили его пивом, а затем подставляли в пасть несчастной рептилии руку.

По словам очевидцев, которые случайно засняли все на видео, аллигатор вырывался и совершенно был не настроен кого-либо кусать. Но в итоге он все же цапнул за руку одного из мучителей. После чего смог вырваться.

Зрители, заснявшие этот странный эпизод, пошли в полицию о сообщили о насилии над животным.

В итоге полицейские допросили парней, мучавших аллигатора. Сейчас хулиганам грозит штраф в несколько сотен долларов.