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Американцы напоили аллигатора пивом и силой заставили его укусить себя

09 октября 2019, 05:39  •  29 • В мире
Два жителя американского штата Флорида поймали аллигатора и напоили его пивом. После чего они издевались над рептилией, заставив ее в конечном итоге укусить себя.
Об инциденте пишет New York Post. По данным издания, все произошло в американском штате Флорида. Двое парней поймали небольшого аллигатора и принялись издеваться над ним. Сначала они напоили его пивом, а затем подставляли в пасть несчастной рептилии руку.
По словам очевидцев, которые случайно засняли все на видео, аллигатор вырывался и совершенно был не настроен кого-либо кусать. Но в итоге он все же цапнул за руку одного из мучителей. После чего смог вырваться.
Зрители, заснявшие этот странный эпизод, пошли в полицию о сообщили о насилии над животным.
В итоге полицейские допросили парней, мучавших аллигатора. Сейчас хулиганам грозит штраф в несколько сотен долларов.

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