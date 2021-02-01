Американцы намерены влезть в "нормандский формат"

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Байден хочет усилить давление на Россию

Вашингтон не исключает, что в скором времени американская сторона присоединится к работе в "нормандском формате". Такие данные удалось разузнать немецким журналистам.



Как отмечает издание Der Spiegel, новый хозяин Белого дома Джо Байден вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеным весьма скептически относятся к результативности работы данной площадки переговоров.

Как напоминают немецкие журналисты, в 2014 году бывший тогда главой Америки Барак Обама согласился отдать вопрос об урегулировании конфликта на Украине на откуп европейцам. С таким требованием тогда выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Более того, Обама согласился не поставлять оружие украинцам, что сильно взбесило тогдашнего вице-президента Байдена.

Теперь, дорвавшись до власти, новый американский лидер рассчитывает посильнее надавить на Россию с тем, чтобы она "согласилась на мирное решение конфликта".

Кстати, по мнению сенатора Алексея Пушкова, действия Байдена, в частности, направлены на то, чтобы оторвать постсоветские государства от России. Американцы начнут строить козни против нашей страны в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Казахстане.