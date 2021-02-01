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Американцы намерены влезть в "нормандский формат"

01 февраля 2021, 14:10  •  53 • Политика
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Байден хочет усилить давление на Россию
Вашингтон не исключает, что в скором времени американская сторона присоединится к работе в "нормандском формате". Такие данные удалось разузнать немецким журналистам.
Как отмечает издание Der Spiegel, новый хозяин Белого дома Джо Байден вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеным весьма скептически относятся к результативности работы данной площадки переговоров.
Как напоминают немецкие журналисты, в 2014 году бывший тогда главой Америки Барак Обама согласился отдать вопрос об урегулировании конфликта на Украине на откуп европейцам. С таким требованием тогда выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Более того, Обама согласился не поставлять оружие украинцам, что сильно взбесило тогдашнего вице-президента Байдена.
Теперь, дорвавшись до власти, новый американский лидер рассчитывает посильнее надавить на Россию с тем, чтобы она "согласилась на мирное решение конфликта".
Кстати, по мнению сенатора Алексея Пушкова, действия Байдена, в частности, направлены на то, чтобы оторвать постсоветские государства от России. Американцы начнут строить козни против нашей страны в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Казахстане.

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