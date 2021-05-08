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Американцы намерены превратить Россию в страну времен Ельцина

08 мая 2021, 14:40  •  42 • Политика
Борис Ельцин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон хочет изолировать Москву
США мечтают вернуть Россию в 1990-е года. То есть, чтобы наша страна вновь стала замкнутым государством, как во времена первого президента Бориса Ельцина. Так считает журналист Ильяс Кемалоглу, выразивший свое мнение в материале для агентства Anadolu в Турции.
Автор пишет, что с появлением нового главы Белого дома Джо Байдена проблемы в отношениях Вашингтона и Москвы лишь усилились. Всему виной – укрепившиеся позиции России за время президентства Дональда Трампа на Ближнем Востоке и Кавказе. Эти регионы имеют важное значение для США.
Также журналист обратил внимание на то, что Вашингтон пытается разорвать отношения Анкары и Москвы, накладывая на РФ санкции и пытаясь изолировать нашу страну.
При этом США готовы сотрудничать с Россией, но только в условиях, чтобы соблюдались их интересы. Так, например, Вашингтон активно приобретает у россиян нефть и только увеличивает объемы, но требует похоронить проект "Северного потока – 2".
США также пытаются надавить на Россию с помощью других стран. Кемалоглу утверждает, что объявление отечественных дипломатов персонами нон грата в Болгарии и Чехии – последствия действий американцев, желающих поставить РФ на колени.
Такими способами США пытаются вернуть Россию "времен Бориса Ельцина", то есть оторванную от мира, не имеющую особый вес на международный арене. Впрочем, автор уверен, что у США ничего не получится – Россия смогла сохранить свое могущество в разных сферах.
Ранее стало известно, что Борис Ельцины счел неразумной идею обменять Крым у украинцев на 10 лет бесплатного газа.

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