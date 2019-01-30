По данным опроса, проведенного в США, 70% жителей страны (среди респондентов) не поддерживают правительственный курс. Американцы намекнули Вашингтону на "неправильный путь", которым идет страна сейчас.

Политический курс страны, которым сейчас идут Соединенные Штаты, явно не вызывает одобрения среди граждан. Как сообщает агентство Associated Press, которое совместно с Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго провело собственное социологическое исследование, 70% жителей Америки не поддерживают политику ее властей.

"Подавляющее большинство американцев говорят, что они пессимистично оценивают состояние страны, и мало кто ожидает, что в будущем году все станет лучше", - сообщает СМИ.

Американцы намекнули Вашингтону на "неправильный путь", которым идет страна сейчас. Особенно ярко, как отмечает издание, на пессимистическом настрое жителей сказался недавний шатдаун.

При этом 52% респондентов, то есть чуть больше половины участников опроса, уверены, что в этом году дела у Америки пойдут еще хуже.