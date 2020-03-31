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Американцы начали жарить медицинские маски
31 марта 2020, 17:35 • 163 • В мире
Американцы начали жарить медицинские маски. Так они надеются защититься от коронавируса. Странным лайфхаком поделился один из интернет-пользователей в Twitter.
Американцы прибегли к странному способу дезинфекции медицинских масок. Лайфхаком поделились местные интернет-пользователи.
Так, один из жителей США показал в Twitter, как он в прямом смысле запекает средства защиты прямо в духовке.
Пользователь рассказал, что прогревает средства защиты при температуре 175 градусов. Так, уверен он, возможная инфекция на поверхностях масок точно будет уничтожена.
Фото: скриншот Twitter/JAFERD, MD
Напомним, ранее жительница Москвы рассказала в Instagram о своём неудачном опыте дезинфекции денежных купюр. Она поместила 65 тысяч рублей в микроволновку. Однако вскоре ей пришлось прервать процесс обеззараживания, поскольку банкноты вспыхнули. В результате она лишилась части сбережений и потому пользоваться данным лайфхаком своим подписчикам не советовала.
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