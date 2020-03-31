Американцы начали жарить медицинские маски

Американцы прибегли к странному способу дезинфекции медицинских масок. Лайфхаком поделились местные интернет-пользователи.

Так, один из жителей США показал в Twitter, как он в прямом смысле запекает средства защиты прямо в духовке.

"Свежевыпеченные маски", - подписал он фото.

Пользователь рассказал, что прогревает средства защиты при температуре 175 градусов. Так, уверен он, возможная инфекция на поверхностях масок точно будет уничтожена.

Фото: скриншот Twitter/JAFERD, MD

Напомним, ранее жительница Москвы рассказала в Instagram о своём неудачном опыте дезинфекции денежных купюр. Она поместила 65 тысяч рублей в микроволновку. Однако вскоре ей пришлось прервать процесс обеззараживания, поскольку банкноты вспыхнули. В результате она лишилась части сбережений и потому пользоваться данным лайфхаком своим подписчикам не советовала.